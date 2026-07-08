EEUU identifica a Juan Carlos Valencia como nuevo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación

El CJGN utiliza "violencia extrema y medios intimidatorios" en su combate por el control de su territorio frente a su principal enemigo, el cártel de Sinaloa.

Washington, Estados Unidos/Los servicios de inteligencia estadounidenses han identificado al nuevo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJGN), Juan Carlos Valencia, que sustituyó a Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", abatido en febrero durante un operativo mexicano.

Valencia, alias "El 03", nació en Estados Unidos y es heredero de un linaje conocido en el narcotráfico mexicano.

Su padre, Armando Valencia, cofundó el Cártel del Milenio en el estado de Michoacán (centro), que durante años fue el enlace de grupos del crimen organizado colombianos.

El gobierno estadounidense ofrece cinco millones de dólares por la captura de Valencia, de acuerdo a la guía del Centro Nacional de Contraterrorismo.

Puesta al día en junio de este año, la guía detalla que el CJGN cuenta en la actualidad con entre 15.000 y 20.000 miembros, distribuidos en el centro del país, entre ambas costas de México, con líderes regionales que "controlan operaciones diarias para el líder máximo del grupo, el estadounidense Juan Carlos Valencia González".

El CJGN utiliza "violencia extrema y medios intimidatorios" en su combate por el control de su territorio frente a su principal enemigo, el cártel de Sinaloa.

El "Mencho" murió en Tapalpa, en Jalisco (oeste), en medio de grandes escenas de violencia. Su muerte provocó que miembros del cártel bloquearan carreteras y quemaran vehículos en dos tercios del país.

El CJGN nació hacia 2010 de los restos del Cártel Milenio de los Valencia.

Tras el fin del "Mencho" en febrero, el CJGN empezó a reorganizarse, y en abril las fuerzas mexicanas informaron que habían capturado a uno de sus posibles sucesores, Audias Flores Silva.

Estados Unidos ofrecía también una recompensa de cinco millones de dólares por Flores Silva.