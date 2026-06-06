Migración captura en Colón a salvadoreño integrante de la pandilla 'Barrio 18' buscado por Interpol

Cabe destacar que Barrio 18 es una de las pandillas más grandes y violentas de Centroamérica. La organización ha sido vinculada a ataques contra fuerzas de seguridad, funcionarios públicos y civiles en El Salvador, Guatemala y Honduras.

Colón/Un ciudadano salvadoreño de 34 años, señalado como miembro activo de la pandilla "Barrio 18" y requerido mediante una Notificación Roja de Interpol, fue retenido por unidades del Servicio Nacional de Migración en la provincia de Colón durante el desarrollo del operativo Garra de Águila 3.0.

De acuerdo con la información oficial, el extranjero era buscado por múltiples delitos graves, entre ellos homicidio, extorsión, privación ilegal de libertad, tráfico y venta de drogas. Además, figura en registros internacionales por su presunta vinculación con organizaciones de carácter terrorista.

La acción fue ejecutada como parte de los operativos de control migratorio y seguridad fronteriza que desarrollan las autoridades para detectar personas requeridas por la justicia y prevenir la presencia de estructuras criminales transnacionales en el país.

De acuerdo con fuentes, este es el cuarto pandillero que es deportado de Panamá en la última semana.

Tras su retención, el ciudadano fue puesto a disposición de la Secretaría Judicial del Servicio Nacional de Migración, entidad encargada de continuar con los procedimientos legales correspondientes, conforme a la legislación vigente y los acuerdos internacionales de cooperación.

Cabe señalar que la pandilla Barrio 18 es considerada una de las organizaciones criminales más grandes del hemisferio. Se le atribuyen ataques contra miembros de los cuerpos de seguridad, funcionarios públicos y civiles en El Salvador, Guatemala y Honduras. En 2025, Estados Unidos la designó como organización terrorista.

La retención se produjo en medio de los esfuerzos que adelantan las autoridades para reforzar los controles migratorios y la cooperación con organismos internacionales de seguridad en la lucha contra el crimen organizado transnacional.