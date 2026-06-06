Fuga en La Joyita: movilizan a 2,494 agentes en operativo de requisas

La puesta en marcha de este operativo ocurre en medio de los esfuerzos de las autoridades por restablecer el control dentro del sistema penitenciario, luego de la evasión de 195 privados de libertad registrada el lunes en La Joyita.

Panamá/Tras la fuga de 195 privados de libertad del centro penitenciario La Joyita, el Ministerio de Seguridad Pública puso en marcha la denominada "Operación Cerrojo", un amplio despliegue de vigilancia, inspección y requisas que busca reforzar el control y el orden dentro de uno de los penales más controversiales del país.

El operativo moviliza a 2,494 agentes de los estamentos de seguridad. Del total, participan 1,754 miembros de la Policía Nacional, 385 unidades del Servicio Nacional de Fronteras y 355 del Servicio Nacional Aeronaval.

Las acciones se concentran en diferentes áreas del centro penitenciario, donde las autoridades realizan labores de vigilancia, inspección y requisas con el objetivo de prevenir actividades ilícitas y fortalecer las medidas de seguridad.

La puesta en marcha de este operativo ocurre en medio de los esfuerzos de las autoridades por restablecer el control dentro del sistema penitenciario, luego de la evasión de 195 privados de libertad registrada el lunes en La Joyita.

De ese total, se han recapturado, según las últimas cifras de las autoridades 154.

De acuerdo con el Ministerio de Seguridad Pública, la Operación Cerrojo forma parte de una estrategia para fortalecer las capacidades operativas de los estamentos de seguridad y mantener una presencia permanente en los centros penitenciarios del país.

Las autoridades sostienen que estas acciones buscan garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad establecidas, preservar el orden público y contribuir a la estabilidad del sistema penitenciario nacional.