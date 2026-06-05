Fuga en La Joyita: Ministerio Público anuncia que van 9 condenados y 125 los detenidos provisionalmente

Actualmente se mantienen cuatro causas en etapa de audiencia, por lo que el número de personas procesadas podría aumentar en los próximos días.

Panamá/El Ministerio Público anunció este viernes sobre los avances en el proceso de judicialización de los privados de libertad que se evadieron del centro penitenciario La Joyita, reportando un total de 154 aprehensiones y 9 sentencias condenatorias hasta la fecha.

Según las cifras oficiales, 154 privados han sido recapturados y 134 han sido llevadas ante los tribunales de justicia, donde se han realizado 18 audiencias de control de garantías.

De ese total, los jueces han ordenado 125 detenciones provisionales, mientras que otras 9 personas fueron condenadas mediante acuerdos de pena por el delito de evasión.

Las sentencias dictadas se distribuyen de la siguiente manera:

Tres condenas de 36 meses de prisión.

Cuatro condenas de 42 meses de prisión.

Una condena de 44 meses de prisión.

Una condena de 47 meses de prisión.

Las autoridades precisaron que estas penas se suman a las condenas que los sentenciados ya cumplen o deberán cumplir por los delitos que originaron su privación de libertad.

El Ministerio Público también detalló que actualmente se mantienen cuatro causas en etapa de audiencia, por lo que el número de personas procesadas podría aumentar en los próximos días.

La entidad reiteró su compromiso de continuar con las investigaciones y el ejercicio de la acción penal, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la ley, fortalecer la seguridad ciudadana y contribuir al control social frente a hechos que afectan el sistema de administración de justicia.