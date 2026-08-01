Decretan detención provisional para presunto 'reclutador' de panameños para la guerra entre Rusia y Ucrania

Según información extraoficial conocida durante la audiencia, el imputado sostuvo que no era el reclutador de las víctimas y afirmó que únicamente las acompañó al banco y las ayudó con los traslados.

Una jueza de garantías decretó la medida cautelar de detención provisional para el hombre aprehendido en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, señalado por su presunta participación en una red dedicada al reclutamiento de panameños para enviarlos a combatir en la guerra entre Rusia y Ucrania.

La decisión fue adoptada este 1 de agosto durante una audiencia de control de garantías realizada en el Sistema Penal Acusatorio, luego de que al acusado se le imputara por el delito de trata de personas, en calidad de autor. La jueza determinó que la medida cautelar impuesta al ciudadano era necesaria debido al riesgo existente de destrucción de pruebas y para proteger a las víctimas. El imputado quedará detenido durante los próximos seis meses, mientras duren las investigaciones.

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Detenido en Tocumen

De acuerdo con la investigación, el imputado fue aprehendido en flagrancia el pasado 29 de julio en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, cuando presuntamente esperaba a dos ciudadanos panameños que serían enviados al extranjero.

La aprehensión fue realizada por unidades de la Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), como parte de una investigación sobre una supuesta red de trata de personas que captaba víctimas mediante falsas ofertas de trabajo.

Vigilancia y trámites exprés

Las pesquisas señalan que el sospechoso presuntamente ofrecía empleos en el extranjero como mecanismo para convencer a las víctimas de viajar a Rusia, donde posteriormente serían reclutadas con fines relacionados con el conflicto armado entre Rusia y Ucrania.

Durante el seguimiento previo que se le dio a este hombre, las autoridades confirmaron que se reunió con al menos tres personas, entre ellas un buhonero. Luego, el imputado acompañó a las víctimas a un banco donde retiró dinero, y posteriomente hicieron el trámite para obtener pasaportes exprés, mientras coordinaba, presuntamente con un contacto ubicado en Rusia, la compra de los boletos de avión.

De los tres hombres reclutados, uno logró abordar un vuelo el mismo día, mientras que los otros dos permanecieron en Panamá debido a un retraso en la emisión de sus pasajes, según se pudo conocer.

La investigación también establece que, al día siguiente, 29 de julio, el imputado —un conductor de taxi— dejó su vehículo en San Miguelito, se trasladó en Metro hasta el aeropuerto y fue detenido justo cuando iba a reunirse con los dos hombres que lo esperaban para viajar a Rusia.

Durante la audiencia el imputado negó ser el reclutador

Según información extraoficial conocida durante la audiencia, el imputado manifestó su intención de dirigirse al tribunal, pese a la recomendación de su defensora pública de abstenerse de hacerlo.

En su intervención sostuvo que no era el reclutador de las víctimas y afirmó que únicamente las acompañó al banco y las ayudó con los traslados. Además, aseguró que el supuesto reclutador se encontraba en Rusia. Ante esas manifestaciones, la jueza decretó un receso para que la defensa pudiera orientar a su representado antes de continuar con la diligencia.

Prometían bono de 20 mil dólares y salario mensual

De acuerdo con la investigación, el imputado ofrecía a las víctimas un bono de 20 mil dólares al llegar a Rusia y un supuesto salario mensual de 3,500 dólares, promesas que habrían sido utilizadas para convencerlas de aceptar el viaje.

El Ministerio Público mantiene las investigaciones para determinar si existen más personas vinculadas a esta presunta red de trata de personas con fines de reclutamiento y establecer la magnitud de la operación.

*Con información de Elizabeth González*