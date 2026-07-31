Decretan detención preventiva para alias 'Gordo Pibe', presunto cabecilla de la pandilla 'Kill the Nasty'

La medida cautelar fue impuesta luego de que el Tribunal legalizara la aprehensión del imputado y admitiera la formulación de cargos presentada por el fiscal Yunkle Boniche, del Ministerio Público.

Ciudad de Panamá, Panamá/Una jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá ordenó la detención provisional de Jorge Antonio Zurita, alias "Gordo Pibe", imputado por la presunta comisión de los delitos de conspiración para cometer delitos relacionados con el narcotráfico y contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales.

La medida cautelar fue impuesta luego de que el Tribunal legalizara la aprehensión del imputado y admitiera la formulación de cargos presentada por el fiscal Yunkle Boniche, del Ministerio Público.

Durante la audiencia, la jueza concluyó que la detención provisional era la medida más adecuada, necesaria y proporcional, tomando en cuenta la gravedad de los delitos investigados y los riesgos procesales existentes, entre ellos el peligro de fuga o de desatención del proceso. Además, consideró que existen suficientes elementos de convicción que vinculan al imputado con los hechos investigados y señaló que mantiene una sentencia condenatoria vigente por el delito de pandillerismo.

La defensa, integrada por los abogados Agustín Martínez, José Carrillo y Arlen Caballero, anunció un recurso de apelación contra la decisión. La audiencia fue programada para el próximo 21 de agosto, a las 3:30 p.m., en la sala 2 del Sistema Penal Acusatorio (SPA), ubicado en Plaza Fortuna.

El caso guarda relación con la reciente extradición de alias "Gordo Pibe" desde Colombia, realizada por la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol Panamá. El imputado arribó al Aeropuerto Internacional de Tocumen el pasado 29 de julio bajo un estricto dispositivo de seguridad, tras ser requerido por la justicia panameña por su presunta vinculación con delitos relacionados con drogas.

Zurita permanecía prófugo desde 2023 y figuraba en la lista de los 10 más buscados por las autoridades panameñas. Fue capturado el 26 de mayo en Medellín, Colombia, mediante una operación coordinada entre organismos de seguridad de ambos países.

Según las investigaciones, alias "Gordo Pibe" es señalado como el presunto cabecilla de la pandilla "Kill the Nasty", organización que, de acuerdo con las autoridades, operaría como brazo financiero del grupo criminal "Sam 23", vinculado a estructuras dedicadas al narcotráfico con conexiones en Colombia, entre ellas el denominado Clan del Golfo.

Las pesquisas sostienen que esta estructura criminal utilizaba a Panamá como un punto estratégico para el tráfico de sustancias ilícitas con destino a Estados Unidos y Europa.