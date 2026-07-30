Kenneth Zhang solicita asilo y refugio en Panamá para frenar su extradición a China

La petición fue presentada después de que los abogados del empresario recurrieran también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde solicitaron medidas para evitar su entrega a las autoridades chinas mientras se resuelven los recursos legales internacionales.

Ciudad de Panamá, Panamá/La defensa del empresario Kenneth Zhang presentó una solicitud de asilo y reconocimiento de la condición de refugiado ante la Oficina Nacional para la Atención de Refugiados (ONPAR), en un nuevo intento por detener el proceso de extradición promovido por la República Popular China.

La petición fue presentada después de que los abogados del empresario recurrieran también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde solicitaron medidas para evitar su entrega a las autoridades chinas mientras se resuelven los recursos legales internacionales.

Zhang, ciudadano de Santa Lucía y residente permanente en Panamá desde hace más de diez años, permanece detenido en el Centro Penitenciario La Mega Joya desde su aprehensión el pasado 11 de julio, cuando era requerido por una solicitud de extradición formulada por China.

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Defensa invoca el principio de no devolución

En el escrito presentado ante la ONPAR, la defensa sostiene que la extradición expondría a Zhang a un riesgo de tortura y de tratos crueles, inhumanos o degradantes, por lo que solicita la aplicación del principio internacional de no devolución (non-refoulement), previsto en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, su Protocolo de 1967 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Los abogados también pidieron que la ONPAR tramite el caso con carácter urgente, entreviste personalmente al empresario y garantice que no sea extraditado mientras se analiza su solicitud de protección internacional.

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Alegan condiciones inadecuadas de detención

La defensa indicó además que durante las primeras semanas de detención, Zhang habría permanecido recluido en una celda común de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), donde supuestamente no recibió atención médica, alimentación adecuada ni ropa de cama, por lo que habría dormido en el suelo de una celda hacinada. Posteriormente, fue trasladado al Centro Penitenciario La Mega Joya, donde, según el documento, las condiciones son ligeramente mejores.

El origen de la solicitud de extradición

Según el documento, la solicitud de extradición fue impulsada por instancias vinculadas a Landbridge Group, empresa china cercana al Partido Comunista, a raíz de una controversia corporativa relacionada con el Proyecto Portuario de Colón, en Isla Margarita.

La defensa sostiene que el Ministerio Público de Panamá investigó esos hechos durante 2025 y concluyó que se trataba de un conflicto de naturaleza privada y comercial, sin que constituyera un delito.