¿Quién es Liang Zhang, el empresario chino capturado en Panamá por una alerta roja de Interpol?

Ciudad de Panamá, Panamá/La captura del ciudadano chino Liang Zhang en el corregimiento de Calidonia, ciudad de Panamá, tras una alerta roja emitida por Interpol a solicitud de la República Popular China, vuelve a poner bajo los reflectores a un empresario cuyo nombre ha estado ligado durante años a proyectos millonarios de infraestructura energética y portuaria en Colón, varios de ellos envueltos posteriormente en litigios y controversias.

Las autoridades chinas investigan a Zhang por su presunta participación en un caso de apropiación indebida de activos empresariales ocurrido entre 2020 y 2022, que habría provocado un perjuicio económico estimado en 2,000 millones de yuanes, equivalentes a más de 275 millones de dólares.

De acuerdo con fuentes de Interpol, el ciudadano chino habría aprovechado el cargo directivo que ocupaba dentro de una sociedad de inversiones vinculada a proyectos portuarios internacionales para presuntamente falsificar documentación corporativa y firmas para transferir de manera ilegal el control accionario de la empresa a una sociedad bajo su dominio exclusivo.

Sin embargo, mucho antes de la investigación en su país, Liang Zhang ya era una figura conocida en el sector empresarial panameño.

Su nombre aparece en dos de los mayores proyectos desarrollados en Colón

Zhang figura como presidente y apoderado de Sinolam Smarter Energy LNG Power, Co. —empresa que hasta 2018 operó bajo el nombre de Martano Inc.— y que obtuvo un contrato para desarrollar una planta termoeléctrica de gas natural licuado en Puerto Pilón, provincia de Colón.

Ese proyecto terminó sin concretarse, pues la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) canceló la licencia de construcción y operación de la planta, poniendo fin a la iniciativa.

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Paralelamente, Zhang también aparece como directivo de Landbridge Holding Inc. (LHI), una corporación registrada en Barbados que en su momento mantuvo el control de Panama Colon Container Port (PCCP), la sociedad que obtuvo la concesión —posteriormente rescindida por incumplimiento— para desarrollar un puerto y una terminal de contenedores en Isla Margarita, Colón.

De esta manera, el empresario quedó vinculado tanto al desarrollo del proyecto energético de Puerto Pilón como al proyecto portuario de Isla Margarita, dos iniciativas que finalmente no llegaron a ejecutarse.

La compra de la finca en Colón

El 28 de junio de 2017, el Municipio de Colón vendió una finca a Isla Margarita Resources, S.A. por 830,943 dólares.

El contrato fue firmado por el entonces alcalde de Colón, Federico Policani, y por Liang Zhang, quien actuó en representación de la sociedad compradora. Al año siguiente, Isla Margarita Resources se fusionó con Panama Colon Container Port (PCCP).

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Posteriormente, el 17 de octubre de 2018, Poicani entregó las llaves de la ciudad a Zhang, quien ya ejercía como gerente de Sinolam Energy LNG Power, empresa que impulsaría la construcción de la planta de gas natural licuado en Puerto Pilón.

Litigios en Panamá y Estados Unidos

El nombre de Liang Zhang también figura en varios procesos judiciales derivados de esos proyectos.

La finca adquirida por Isla Margarita Resources fue posteriormente embargada por el juez Arnold Nathaniel Guerra Moreno, del Juzgado Undécimo de Circuito Civil, dentro de una demanda presentada por Landbridge Port Services (Hong Kong) Limited.

La empresa, propiedad del empresario chino Ye Cheng, sostiene que fue despojada del 51 % de las acciones de Panama Colon Container Port (PCCP) y, dentro de ese proceso, Zhang aparece como uno de los demandados.

A ese litigio se suma otro proceso en Estados Unidos. Sinolam presentó una demanda civil en Arlington, Virginia, contra la estadounidense AES Corporation, a la que acusa de haber conspirado para quitarle el desarrollo del proyecto de la planta de gas natural licuado en Colón.

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Ahora, el empresario enfrenta un proceso completamente distinto. La alerta roja que motivó su captura en Panamá responde a una investigación adelantada por la República Popular China, donde es requerido por su presunta participación en un caso de apropiación indebida de activos empresariales.

La Fiscalía de Asuntos Internacionales del Ministerio Público de Panamá ahora está a la espera de que se concrete el requerimiento de China para llevar a cabo la audiencia con fines de extradición, la cual, de ser avalada por el Juzgado de Garantías, daría paso a la formalización de la entrega de Liang Zhang a las autoridades del país asiático, la cual deberá darse a través de los conductos diplomáticos.

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