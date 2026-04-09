Isla Margarita: Corte Suprema no admite demanda de inconstitucionalidad contra orden de expropiación

El gobierno ha dicho que se trata de una de las últimas áreas disponibles en la entrada del Canal por el Atlántico, lo que incrementa su atractivo para la inversión.

El pleno de la Corte Suprema de Justicia no admitió la demanda de inconstitucionalidad presentada por la empresa Panama Colón Container Port, Inc. (PCCP) contra el Decreto Ejecutivo N.° 90 del 20 de octubre de 2025, que autorizó la expropiación de terrenos en Isla Margarita, en la provincia de Colón.

La acción legal de PCCP cuestionaba los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 del decreto, relacionados con la expropiación de 41 fincas, el proceso de indemnización, las actuaciones del Registro Público sobre el terreno y la ocupación por parte del Estado. Sin embargo, la Corte concluyó que la demanda no cumplía con las formalidades exigidas por los códigos Judicial y Procesal Civil, por lo que no fue admitida.

El Ejecutivo ordenó el traspaso de estas propiedades a la Nación bajo la figura de “interés social urgente”, con el objetivo de desarrollar infraestructura portuaria en el área atlántica del Canal de Panamá. Las fincas estaban bajo concesión de PCCP, consorcio vinculado a capital extranjero, entre ellos la empresa Landbridge Port Services (Hong Kong) Limited.

En el sustento de la decisión del gobierno también se hace referencia a incumplimientos contractuales atribuidos a la empresa, entre ellos una mora superior a $1.4 millones en cánones y recargos, así como la falta de vigencia de fianzas de inversión y pólizas de seguro exigidas en el contrato de concesión firmado en 2013. Según se detalla, estas garantías tenían entre dos y tres años vencidas.

Tras la decisión judicial, se mantiene en firme la ejecución del decreto y el proceso de expropiación de las fincas en Isla Margarita.

El presidente de la República José Raúl Mulino ha defendido la medida y, ya antes, ha señalado que instruyó a la Autoridad Marítima de Panamá a preparar los términos para una licitación internacional, prevista en los primeros meses de este año.

El gobierno ha dicho que Isla Margarita es una de las últimas áreas disponibles en la entrada del Canal por el Atlántico, junto a la terminal operada por la empresa Evergreen, lo que incrementa su atractivo para la inversión.

Mulino posterior a la firma del decreto dijo que el proyecto busca impulsar la posición geográfica del país como centro de trasbordo logístico, atraer inversión extranjera y generar nuevas oportunidades de empleo en la provincia de Colón.