Ordenan detención provisional por fraude de $500 mil a la DGI a través del sistema e-Tax

Esta es la octava persona que ha sido imputada por una serie de investigaciones que se originaron en el año 2023 a raíz de una denuncia presentada por funcionarios de la Dirección General de Ingresos.

La medida cautelar de detención provisional fue impuesta a un ciudadano vinculado a un fraude fiscal que causó un perjuicio económico de $500 mil a la Dirección General de Ingresos (DGI).

El hombre, identificado como Alexander Eduardo Camarena Hermoso, fue llevado a audiencia en la que se legalizó su aprehensión e imputó por delito contra la fe pública en su modalidad de falsedad de documentos, luego de ser capturado durante un allanamiento en una residencia ubicada en Las Uvas, en San Carlos, provincia de Panamá Oeste, donde las autoridades decomisaron diversos indicios tecnológicos y documentales.

De acuerdo con las investigaciones de la Procuraduría General de la Nación, que iniciaron en 2023 por una denuncia interpuesta por la propia DGI, las irrogaciones fraudulentas se concentraban en la plataforma electrónica e-Tax.

En dicho sistema se emitían resoluciones falsas que reconocían créditos fiscales, supuestamente derivados de la adquisición e instalación de equipos fiscales, que posteriormente eran cedidos de forma ilegal a distintas empresas, afectando directamente las arcas del Estado.

El Ministerio Público adelanta actualmente cinco investigaciones distintas en las que se vincula a Camarena Hermoso con esta red criminal.

Asimismo, las autoridades judiciales confirmaron que, por este mismo entramado de falsificación y desvío de fondos públicos, otras siete personas ya han sido formalmente imputadas y se encuentran bajo procesos de investigación.