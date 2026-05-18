'Lloraba todas las noches y ya no está': Testimonio de madre de víctima de bullying marca mesa técnica en la Asamblea

La jornada estuvo marcada por el testimonio de Linda Jacqueline Rodríguez, madre de Emanuel Abraham, un joven que, según relató, sufrió bullying durante su etapa de secundaria y cuyo caso tuvo un desenlace fatal hace aproximadamente un mes.

Ciudad de Panamá, Panamá/Una mesa técnica desarrollada este lunes en la Asamblea Nacional reunió a diputados, representantes de instituciones públicas y organizaciones civiles con el objetivo de avanzar en una propuesta legislativa para fortalecer la prevención, detección y atención del acoso escolar en Panamá.

La jornada estuvo marcada por el testimonio de Linda Jacqueline Rodríguez, madre de Emanuel Abraham, un joven que, según relató, sufrió bullying durante su etapa de secundaria y cuyo caso tuvo un desenlace fatal hace aproximadamente un mes.

Durante su intervención, la madre describió a Emanuel como un estudiante brillante, con dominio de varios idiomas y un destacado desempeño académico. Sin embargo, aseguró que el constante acoso escolar comenzó a afectar emocionalmente al joven, quien lloraba frecuentemente debido a la situación que enfrentaba.

Rodríguez hizo un llamado a los padres de familia para prestar atención a las señales de alerta y acompañar a sus hijos cuando manifiesten estar atravesando situaciones de acoso. “Que tengan mucho cuidado, que no los dejen solos, que sean escuchados”, expresó.

La mesa técnica fue impulsada por la diputada Grace Hernández, quien trabaja en un borrador legislativo enfocado en reforzar las medidas de prevención y atención del bullying dentro de los centros educativos.

En la reunión participaron representantes del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Social, estamentos de seguridad y diversas organizaciones de la sociedad civil.

Hernández explicó que la iniciativa busca desarrollar una legislación que no solo contemple sanciones, sino que también promueva mecanismos de prevención, acompañamiento y atención integral para estudiantes afectados por acoso escolar.

Entre las propuestas discutidas destacan la implementación obligatoria de programas de capacitación en escuelas, el fortalecimiento de herramientas de orientación para estudiantes y docentes, así como la recopilación de estadísticas oficiales sobre casos de bullying en el país.

La diputada subrayó la importancia de contar con datos reales que permitan dimensionar la magnitud del problema y diseñar estrategias más efectivas para enfrentarlo.

Los participantes coincidieron en que el objetivo es construir una propuesta consensuada que permita atender de manera más efectiva una problemática que continúa afectando a estudiantes dentro y fuera de los centros educativos.

Con información de Kayra Saldaña