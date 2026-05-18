Papa León XIV conquista TikTok con el viral 'six seven' durante encuentro juvenil

Durante una jornada dedicada a adolescentes que se preparan para recibir el sacramento de la Confirmación, el pontífice sorprendió al sumarse al fenómeno viral conocido como TikTok ‘six seven’, una tendencia ampliamente difundida entre las nuevas generaciones en redes sociales.

La escena ocurrió frente a más de mil asistentes, en medio de un encuentro centrado en la fe, la espiritualidad y el acompañamiento a los jóvenes católicos. Mientras compartía con niños y adolescentes, un grupo de niñas comenzó a enseñarle el popular gesto con las manos que acompaña la expresión “six seven”, un meme digital que se ha convertido en una de las tendencias más repetidas dentro de TikTok.

El llamado meme “six seven” se caracteriza por carecer de un significado específico. Su popularidad radica precisamente en el tono espontáneo y absurdo con el que miles de usuarios repiten la frase en videos cortos, acompañados de movimientos y expresiones exageradas. La dinámica se transformó rápidamente en un fenómeno viral entre adolescentes y creadores de contenido en distintas plataformas digitales.

Lejos de mantenerse distante, el papa León XIV aceptó participar en la dinámica y replicó el gesto siguiendo las indicaciones de las niñas presentes. La reacción de los asistentes fue inmediata. Entre aplausos, risas y teléfonos móviles grabando el momento, el ambiente se transformó en una muestra de cercanía entre el líder de la Iglesia católica y las nuevas generaciones.

El encuentro hacía parte de una jornada pastoral enfocada en jóvenes que próximamente recibirán la Confirmación, uno de los sacramentos más importantes dentro de la tradición católica. Durante su intervención, León XIV alentó a los participantes a vivir esta etapa como un momento de crecimiento espiritual y compromiso personal con la fe.

Además del instante viral, el pontífice compartió un mensaje orientado a fortalecer el vínculo de los adolescentes con la Iglesia y con los valores cristianos. En su discurso, animó a los presentes a conservar en sus vidas la experiencia espiritual que representa recibir la plenitud del Espíritu Santo y continuar construyendo una relación cercana con la fe en su vida cotidiana.

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El video del momento comenzó a circular rápidamente en redes sociales pocas horas después del encuentro. Usuarios de distintas partes del mundo destacaron la actitud espontánea del Papa y su disposición para interactuar con códigos culturales propios de las plataformas digitales y del universo juvenil.

La aparición de León XIV realizando el gesto viral también generó miles de reacciones en TikTok, Instagram y X, donde numerosos usuarios compartieron fragmentos del encuentro. Para muchos internautas, el episodio reflejó una imagen más cercana, moderna y accesible del pontífice frente a las nuevas generaciones conectadas permanentemente con las redes sociales.

Especialistas en comunicación religiosa y cultura digital consideran que este tipo de episodios fortalecen la conexión entre instituciones tradicionales y públicos jóvenes acostumbrados a consumir contenido inmediato en internet. La difusión masiva del video permitió que el encuentro trascendiera el ámbito religioso y alcanzara espacios de entretenimiento y conversación digital en diferentes países. La combinación entre un acto pastoral y una tendencia viral convirtió la escena en uno de los momentos más comentados de la semana en plataformas sociales. Con este gesto, el papa León XIV volvió a demostrar interés por acercarse a los adolescentes mediante lenguajes contemporáneos, manteniendo una presencia activa en actividades orientadas a las nuevas generaciones dentro de la Iglesia católica y fortaleciendo espacios de diálogo, participación juvenil y comunicación digital cercana.