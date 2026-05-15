Descubren en Tailandia al dinosaurio más grande del Sudeste Asiático: el Nagatitan

Un grupo internacional de científicos identificó una nueva especie de dinosaurio gigante a partir de fósiles encontrados en el noreste de Tailandia.

El hallazgo corresponde al Nagatitan chaiyaphumensis, un enorme saurópodo herbívoro de cuello largo que habitó la Tierra hace entre 100 y 120 millones de años y que ahora es considerado el dinosaurio más grande descubierto hasta el momento en el Sudeste Asiático.

Los restos fósiles fueron desenterrados hace aproximadamente una década cerca de un estanque en la provincia tailandesa de Chaiyaphum. Tras años de análisis paleontológicos, investigadores de University College London y especialistas tailandeses lograron confirmar que pertenecían a una especie desconocida hasta ahora.

Según el estudio publicado en la revista científica Scientific Reports, el colosal dinosaurio alcanzaba cerca de 27 metros de longitud y pesaba alrededor de 27 toneladas, un tamaño comparable al de nueve elefantes asiáticos adultos. Los investigadores señalaron que el animal incluso superaba en longitud al famoso diplodocus, uno de los saurópodos más reconocidos de la prehistoria.

El nombre del dinosaurio combina referencias culturales y mitológicas. “Naga” hace alusión a las serpientes legendarias presentes en el folclore del Sudeste Asiático, mientras que “titán” remite a las poderosas deidades de la mitología griega. El término “chaiyaphumensis” hace referencia directa a la región donde fueron encontrados los fósiles.

El autor principal de la investigación, Thitiwoot Sethapanichsakul, explicó que el descubrimiento tiene un valor especial para la paleontología regional debido a la antigüedad de las formaciones rocosas donde aparecieron los restos. “Es poco probable que las rocas más jóvenes, depositadas hacia el final de la era de los dinosaurios, contengan restos de dinosaurios porque para entonces la región se había convertido en un mar poco profundo”, afirmó el investigador.

El especialista añadió que el Nagatitan podría representar uno de los últimos grandes saurópodos hallados en esa parte del planeta. “Así que este puede ser el último o más reciente gran saurópodo que encontremos en el Sudeste Asiático”, señaló Sethapanichsakul, quien además reconoció que el hallazgo tiene un significado personal importante. El científico, que se describe a sí mismo como un apasionado de los dinosaurios desde la infancia, expresó en un comunicado de UCL que la investigación también “cumple una promesa de la infancia de nombrar un dinosaurio”.

El descubrimiento convierte al Nagatitan en el decimocuarto dinosaurio oficialmente nombrado en Tailandia, un país que se ha transformado en un territorio clave para la paleontología asiática debido a la abundancia de restos fósiles encontrados durante las últimas décadas.

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El paleontólogo Sita Manitkoon, de la Universidad de Mahasarakham, destacó la relevancia científica del país en el estudio de especies prehistóricas. Según explicó, Tailandia posee una enorme riqueza paleontológica y actualmente es considerada una de las regiones con mayor cantidad de fósiles de dinosaurios en Asia.

Los investigadores también consideran que el hallazgo ayuda a comprender mejor las condiciones ambientales que permitieron el desarrollo de dinosaurios gigantescos durante el período Cretácico. El Nagatitan vivió en una época marcada por elevadas temperaturas globales y altos niveles de dióxido de carbono atmosférico, factores que pudieron influir directamente en la vegetación disponible para los grandes herbívoros.

El profesor Paul Upchurch, coautor del estudio, explicó que el crecimiento extremo de los saurópodos durante ese período continúa siendo objeto de debate científico. “Parece un poco extraño que los saurópodos pudieran soportar condiciones de temperatura más altas”, comentó al analizar cómo animales de semejante tamaño lograban sobrevivir en ambientes cálidos.

Upchurch también señaló que las condiciones climáticas probablemente modificaron la vegetación consumida por estos dinosaurios. “Es probable que las altas temperaturas tuvieran un impacto en la vegetación de la que se alimentaban los saurópodos, que eran herbívoros de gran tamaño”, explicó el investigador, destacando que el descubrimiento del Nagatitan abre nuevas posibilidades para estudiar la evolución de los gigantes prehistóricos.