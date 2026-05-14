Panamá recibirá a Gloria Trevi en su gira confirmada por Centroamérica en 2026

El recorrido forma parte de una ambiciosa agenda artística que también contempla conciertos en México y España.

La cantante mexicana Gloria Trevi anunció oficialmente su regreso a los escenarios centroamericanos con el esperado “Celebration Tour”, una gira internacional que incluirá presentaciones en Nicaragua, Guatemala, Panamá y Costa Rica durante septiembre y octubre de 2026.

La intérprete de clásicos del pop latino volverá a encontrarse con sus seguidores de la región luego de varios años sin una gira de gran escala en Centroamérica. El anuncio ha generado expectativa entre fanáticos de distintas generaciones que han acompañado la carrera de la artista desde sus inicios en la década de los ochenta.

El tour comenzará el próximo 25 de septiembre en Nicaragua, donde la cantante se presentará en el Polideportivo Alexis Argüello. Posteriormente, el 26 de septiembre, viajará a Guatemala para ofrecer un espectáculo en el Parque de la Industria. Días más tarde, el 2 de octubre, llegará a Panamá con un concierto programado en la Arena Roberto Durán, mientras que el cierre de su recorrido centroamericano tendrá lugar el 3 de octubre en Costa Rica, específicamente en Parque Viva.

Con esta nueva serie de conciertos, Gloria Trevi buscará reencontrarse con el público que ha seguido durante décadas canciones emblemáticas como “Pelo suelto”, “Todos me miran” y “Dr. Psiquiatra”, temas que marcaron una etapa importante dentro de la música pop en español y que continúan acumulando reproducciones en plataformas digitales.

La artista mexicana mantiene una sólida presencia dentro de la industria musical latinoamericana gracias a una trayectoria que combina éxitos discográficos, giras internacionales y una constante conexión con sus seguidores. Su nombre permanece entre las figuras más reconocidas del entretenimiento hispano, especialmente por el impacto cultural que tuvo en los años noventa con producciones que se convirtieron en referentes del pop latino.

Nacida como Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz en Monterrey, Nuevo León, la cantante inició su carrera artística siendo muy joven y rápidamente logró consolidarse como una figura disruptiva dentro de la música en español. Su estilo irreverente, la energía de sus presentaciones y la identidad de sus letras le permitieron construir una propuesta diferente que conectó con millones de personas en América Latina y Estados Unidos.

Durante la década de los noventa alcanzó una enorme popularidad con álbumes como “…Qué hago aquí?” y “Tu ángel de la guarda”, además de incursionar en el cine con producciones como “Pelo suelto” y “Zapatos viejos”. Con el paso de los años, su carrera atravesó momentos complejos debido a problemas legales que la mantuvieron alejada temporalmente de la industria musical.

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Sin embargo, tras regresar a los escenarios en los años posteriores, la cantante logró reconstruir su carrera artística y recuperar su lugar dentro del mercado latino. Desde entonces, ha encabezado giras internacionales, lanzado nuevos álbumes y participado en importantes festivales musicales.

Actualmente, Gloria Trevi continúa siendo considerada una de las artistas mexicanas más influyentes del pop latino, reconocimiento respaldado por publicaciones especializadas como Billboard Español y Rolling Stone, que han destacado su impacto dentro de la música y la cultura popular hispana.

Además de sus fechas confirmadas en Centroamérica, la cantante también tiene programadas presentaciones en ciudades como Ciudad de México, Querétaro, Guadalajara, Tijuana y Mérida, así como participaciones en festivales y conciertos en España.

Las fechas oficiales del “Celebration Tour” en Centroamérica quedaron establecidas de la siguiente manera: 25 de septiembre en Nicaragua, 26 de septiembre en Guatemala, 2 de octubre en Panamá y 3 de octubre en Costa Rica, países que formarán parte del esperado regreso regional de la artista mexicana.