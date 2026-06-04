Bad Bunny entra al selecto grupo Forbes de los más influyentes del mundo

El artista puertorriqueño Bad Bunny fue incluido por Forbes en la prestigiosa lista Iconoclast 50, un reconocimiento que reúne a las personalidades que están marcando el rumbo de distintos sectores a nivel global, desde las finanzas y la tecnología hasta los medios de comunicación y el entretenimiento.

La publicación destacó al cantante como una de las figuras que actualmente están redefiniendo la influencia cultural y económica en el escenario mundial. Según Forbes, los integrantes de esta selección se caracterizan por transformar industrias, romper paradigmas establecidos y generar cambios significativos en sus respectivos ámbitos de acción.

La presencia de Bad Bunny en esta exclusiva clasificación llega tras un periodo de logros sin precedentes para su carrera. Entre los aspectos que impulsaron su inclusión se encuentra su participación como figura principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, una presentación que logró una repercusión masiva a escala internacional. Forbes resaltó que el artista consiguió encabezar este evento a pesar de enfrentar cuestionamientos y ataques de carácter político, consolidando una actuación que generó una conversación global en medios y plataformas digitales.

Otro de los hitos destacados por la revista fue el extraordinario alcance digital de dicho espectáculo. La actuación acumuló más de 4.000 millones de reproducciones en apenas 24 horas, una cifra que evidencia el poder de convocatoria del cantante y su capacidad para conectar con audiencias de diferentes países y generaciones.

A este éxito se suma el desempeño de “Debí tirar más fotos”, el trabajo discográfico que se convirtió en uno de los proyectos musicales más relevantes del año. El álbum alcanzó un logro histórico al transformarse en el primer disco íntegramente en español en obtener el premio a Álbum del Año en los Premios Grammy 2026, un reconocimiento que reafirma la creciente influencia de la música latina en la industria internacional.

La lista Iconoclast 50 no se limita al ámbito musical. Forbes reúne en ella a líderes empresariales, innovadores tecnológicos, deportistas y creadores que están dejando una huella significativa en la sociedad contemporánea. Dentro del sector del entretenimiento, Bad Bunny comparte espacio con algunas de las personalidades más influyentes del planeta.

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Entre ellas figura Taylor Swift, reconocida por su éxito sostenido como compositora y empresaria, además de contar con un patrimonio estimado en US$2.000 millones para marzo de 2026. También aparece Beyoncé, quien fortaleció su posición como una de las artistas más poderosas del mundo al convertirse en la quinta intérprete en alcanzar el estatus de multimillonaria y protagonizar una de las giras más exitosas de 2025.

Por su parte, The Weeknd fue distinguido por haber sido el artista mejor remunerado de 2025 y por el extraordinario desempeño de su gira “After Hours Til Dawn Tour”, considerada la más lucrativa realizada por un cantante masculino solista. En la lista también se encuentra la escritora J. K. Rowling, cuyo reconocimiento estuvo relacionado con la creación del J. K. Rowling Women’s Fund, iniciativa lanzada en 2025 para apoyar la protección de los derechos de las mujeres.

La selección de Forbes incluye además a líderes de sectores estratégicos que están moldeando el futuro de la economía, la innovación y la política mundial. Entre los nombres destacados aparecen Elon Musk, Tim Cook, Sam Altman, el beisbolista Shohei Ohtani y el presidente estadounidense Donald Trump.

Con esta distinción, Bad Bunny consolida su posición como una de las figuras más influyentes de la actualidad, demostrando que su alcance trasciende las listas de éxitos y se proyecta hacia espacios donde convergen la cultura, los negocios, la tecnología y el liderazgo global.