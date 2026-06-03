Robert Pattinson estalla contra las críticas a su cuerpo en Batman: 'Entrené todos los malditos días'

La experiencia en La Odisea y su preparación para The Batman: Part II reflejan el momento de intensa actividad profesional que atraviesa el actor.

La transformación física de Robert Pattinson para interpretar a Batman volvió a convertirse en tema de conversación luego de que el actor respondiera a las críticas que recibió tras el estreno de la primera película del universo desarrollado por el director Matt Reeves. Mientras avanza la preparación de The Batman: Part II, el intérprete británico aseguró que ha llevado su entrenamiento a un nuevo nivel, al punto de instalar un gimnasio en su propia casa para afrontar las exigencias del personaje.

Las declaraciones surgieron durante una entrevista concedida a la revista GQ, en la que Pattinson habló tanto de su futuro regreso como Bruce Wayne como de otros proyectos cinematográficos que actualmente forman parte de su carrera. Durante la conversación, recordó las opiniones que circularon tras el lanzamiento de The Batman en 2022, cuando algunos espectadores cuestionaron si había alcanzado el nivel físico que tradicionalmente se asocia con el icónico superhéroe de DC.

Lejos de evitar el tema, el actor decidió abordarlo con franqueza e incluso con cierto sentido del humor. Al recordar aquellos comentarios, afirmó: “Todo el mundo decía: ‘No entrenaste nada’. Yo entrené todos los malditos días. Incluso después de eso, sigo pareciendo que no he hecho ejercicio. Hacía ejercicio dos veces al día, como a las tres de la mañana. Y yo digo: ‘Es solo porque lo dije en una entrevista [una vez que ese ejercicio”.

Según explicó, parte de la percepción pública pudo estar relacionada con declaraciones anteriores en las que minimizó la importancia que daba al entrenamiento físico. Con el paso del tiempo, aquellas palabras terminaron alimentando la idea de que no había seguido una preparación rigurosa para el papel, algo que ahora busca aclarar.

La nueva etapa de preparación para The Batman: Part II incluye cambios significativos en su rutina. Entre ellos destaca la instalación de un espacio especializado para ejercitarse dentro de su residencia, una decisión que le permitirá mantener una disciplina constante antes y durante el rodaje. El objetivo es afrontar de la mejor manera el regreso a uno de los personajes más emblemáticos de su trayectoria profesional.

La secuela dirigida por Matt Reeves representa uno de los proyectos más esperados dentro del universo cinematográfico de DC. Aunque la producción continúa avanzando, Pattinson reconoció que todavía no había recibido información detallada sobre el calendario completo de filmación cuando concedió la entrevista. Sin embargo, una conversación reciente con uno de los coordinadores de acción le permitió conocer algunos detalles sobre la intensidad que tendrá el trabajo en el set.

Al referirse a ese intercambio, comentó: “Escuché al especialista el otro día. Dijo: ‘Once semanas de noches’. Y yo pensé: ‘¿Perdón?’ Nadie me ha enviado un calendario todavía”.

Mientras espera el inicio oficial del rodaje, el actor también se encuentra promocionando La Odisea, la nueva producción dirigida por el cineasta Christopher Nolan. Pattinson describió esta experiencia como una de las más demandantes de toda su carrera debido a las complejas condiciones de filmación y al nivel de exigencia física requerido para completar las jornadas de trabajo.

Te puede interesar: Dua Lipa deslumbra con su traje nupcial inspirado en Bianca Jagger

Te puede interesar: Mundial 2026 | La canción de IShowSpeed arrasa en redes y desata comparaciones con la de Shakira

Parte de la película fue rodada en el histórico Castello di Santa Caterina, ubicado en la isla italiana de Favignana, en Sicilia. En ese lugar compartió escenas con reconocidas figuras de la industria como Anne Hathaway y Tom Holland. El acceso a la locación implicaba recorrer diariamente un empinado sendero elevado, una situación que representó un importante desafío para actores y miembros del equipo técnico.

Christopher Nolan explicó que, durante varias semanas, el personal debía iniciar cada jornada al pie de la montaña para luego ascender hasta el lugar donde se desarrollaban las grabaciones. El transporte de equipos pesados se realizaba mediante helicópteros, una medida necesaria para garantizar el funcionamiento de la producción.

Pattinson recordó especialmente el desgaste físico que observó en quienes trabajaban detrás de cámaras. Al rememorar una jornada libre en el hotel donde se hospedaba, señaló: “Jamás había visto a la gente tan agotada”.

Entre grandes producciones internacionales y un exigente entrenamiento físico, Robert Pattinson continúa consolidándose como una de las figuras más destacadas del cine contemporáneo.