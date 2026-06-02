Dua Lipa deslumbra con su traje nupcial inspirado en Bianca Jagger

La cantante británica-albanesa y Callum Turner sellaron su historia de amor con una ceremonia íntima celebrada en Londres.

El evento que rápidamente captó la atención internacional no solo por la unión de la pareja, sino también por la elección de un sofisticado atuendo nupcial que rindió homenaje a uno de los momentos más icónicos de la moda del siglo XX.

El enlace tuvo lugar en el histórico Old Marylebone Town Hall, donde familiares y allegados acompañaron a los recién casados en una celebración reservada y alejada de los grandes reflectores. Entre los asistentes estuvieron los padres de la artista, Dukagjin y Anesa Lipa, así como sus hermanos Rina y Gjin, quienes formaron parte de un encuentro marcado por la discreción y la elegancia.

La relación entre Dua Lipa y Callum Turner se hizo pública a comienzos de 2024, después de que ambos fueran vistos juntos en una fiesta posterior al estreno de la serie Masters of the Air. Desde entonces, la pareja mantuvo una presencia constante en eventos sociales y culturales, consolidando un vínculo que culminó con la confirmación oficial de su compromiso en junio de 2025.

Uno de los aspectos más comentados de la ceremonia fue el atuendo elegido por la intérprete de éxitos globales como “Levitating” y “Houdini”. En lugar de optar por un vestido tradicional, la artista apostó por un refinado conjunto de dos piezas inspirado en el legendario look que lució Bianca Jagger durante su boda con Mick Jagger en 1971.

El diseño fue confeccionado por la prestigiosa casa de moda Schiaparelli bajo la dirección creativa de Daniel Roseberry. El conjunto, en tono marfil, destacó por una chaqueta estructurada de líneas curvas y botones dorados con elementos inspirados en el surrealismo, incluyendo figuras de un ojo y un pegaso alado. La propuesta se complementó con una falda asimétrica a juego y un bustier rosa empolvado con delicados detalles de encaje blanco visibles bajo la prenda principal.

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La elección reforzó una de las tendencias más fuertes en la moda nupcial contemporánea: la reinterpretación de diseños históricos con una visión moderna. El resultado fue una imagen elegante, sofisticada y profundamente vinculada al legado de la alta costura.

Los accesorios también desempeñaron un papel fundamental en la construcción del estilismo. Dua Lipa incorporó guantes blancos, calzado de Christian Louboutin y un llamativo sombrero de gran tamaño diseñado por el reconocido sombrerero británico Stephen Jones, adornado con detalles dorados que armonizaban con el resto del conjunto. Además, llevó un ramo compuesto por amapolas blancas de Islandia, aportando un toque delicado y distintivo.

Entre las joyas destacó especialmente un collar perteneciente a la colección Serpenti High Jewelry de Bulgari. La exclusiva pieza, elaborada en oro blanco de 18 quilates y decorada con diamantes pavé, incorporó detalles inspirados en la figura de una serpiente, uno de los símbolos más representativos de la firma. En esta versión, los ojos del reptil fueron sustituidos por piedras verdes, aportando una apariencia única.

Por su parte, Callum Turner lució un traje personalizado de Ferragamo compuesto por una chaqueta cruzada azul, pantalón, camisa y corbata en la misma tonalidad, creando una propuesta monocromática de gran sobriedad.

Tras la ceremonia, los recién casados abandonaron el recinto tomados de la mano mientras los invitados los despedían con confeti desde las escalinatas. Aunque la celebración en Londres se desarrolló en un entorno reservado, todo apunta a que la historia continuará con una segunda recepción en Palermo, Italia, donde se espera la presencia de destacadas figuras del entretenimiento, la moda y la música internacional.