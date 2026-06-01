Sandra Sandoval sorprende al lanzarse a una piscina en pleno concierto

La reconocida cantante panameña volvió a demostrar por qué es considerada una de las artistas más cercanas a su público.

Durante una reciente presentación en Playa Blanca, la cantante de música típica Sandra Sandoval protagonizó un momento que rápidamente se volvió viral en redes sociales al abandonar por unos minutos el escenario para unirse a sus seguidores en una piscina, compartiendo con ellos una experiencia poco habitual en medio de un espectáculo musical.

El episodio ocurrió mientras cientos de asistentes disfrutaban del concierto y del ambiente festivo característico de este destino turístico. En lugar de limitarse a interpretar sus éxitos desde la tarima, la artista decidió acercarse aún más a quienes la acompañaban y terminó convirtiéndose en una de las protagonistas de la celebración dentro del agua.

La propia cantante explicó posteriormente las razones que la llevaron a tomar esa decisión espontánea. A través de una publicación en Instagram, acompañada de un video que muestra el momento exacto en que se sumerge en la piscina completamente vestida, Sandra confesó que no pudo resistirse al ambiente que se vivía entre los asistentes.

En el mensaje compartido con sus seguidores escribió: “Tengo que confesar que me dió envidia ver a la gente en la piscina y NO AGUANTE me tiré con todo y ropa”. La publicación acumuló numerosas reacciones y comentarios de admiradores que celebraron la naturalidad y espontaneidad de la artista.

Las imágenes difundidas muestran a la intérprete disfrutando de la música mientras comparte con el público, baila y se integra al ambiente festivo que se desarrollaba en el lugar. La escena reforzó la imagen cercana que ha construido durante décadas de carrera, caracterizada por una conexión directa con sus seguidores tanto dentro como fuera del escenario.

Los comentarios no tardaron en multiplicarse. Entre las reacciones más destacadas aparecieron mensajes de apoyo y admiración hacia la cantante. Algunos usuarios escribieron: “Aquí la calor no va a ganar”, mientras que otros destacaron su autenticidad señalando: “Ella es única en el universo. No creo que haya otra artista así”. Otro seguidor comentó: “Sandra eres unica,por eso es que te quieren.Quien como ella que goza su espectaculo.Flojo Samy que no se metio.”

Este nuevo episodio confirma una vez más la popularidad de una de las figuras más representativas de la música típica panameña. A lo largo de su trayectoria, Sandra Sandoval ha logrado consolidar una relación especial con su audiencia, convirtiendo cada presentación en una experiencia participativa donde el público juega un papel fundamental.

Mientras continúa recorriendo escenarios y protagonizando momentos que generan conversación en redes sociales.

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