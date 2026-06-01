¡De rojo y con orgullo! Así será la Marcha del Orgullo 2026

A través de la campaña “Todos Somos Panamá”, Panama Pride promueve un mensaje de unidad nacional basado en el respeto a las diferencias.

Ciudad de Panamá/En el marco de la celebración de su décimo aniversario, Panama Pride anunció la iniciativa “Marea Roja con Orgullo”, una convocatoria que busca reunir a miles de personas el próximo 27 de junio para participar en la Marcha del Orgullo vistiendo los colores de la Selección Nacional de Fútbol.

La propuesta forma parte de la campaña “Todos Somos Panamá”, impulsada por las organizaciones que integran Panama Pride con el propósito de promover la inclusión, el respeto y la convivencia entre todos los sectores de la sociedad panameña.

Los organizadores señalaron que la iniciativa busca resaltar que la identidad nacional y el respeto a la diversidad pueden convivir y fortalecerse mutuamente, destacando que Panamá está conformado por millones de historias, culturas, familias y proyectos de vida que contribuyen diariamente al desarrollo del país.

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La edición de este año adquiere un significado especial debido a que coincide con la participación de la Selección Nacional en la Copa Mundial. Como el encuentro entre Panamá e Inglaterra se disputará el mismo día de la marcha, los organizadores informaron que el recorrido iniciará puntualmente a las 2:00 p.m.

La actividad partirá desde los estacionamientos Puertas del Sol, en Calle 13 de Casco Antiguo, y será encabezada por la embajadora Mitsuki Carangi Mügler. El recorrido culminará en la Plaza V Centenario, donde los asistentes podrán disfrutar de la transmisión del partido entre Panamá e Inglaterra en pantalla gigante.

Además del encuentro deportivo, la jornada incluirá una programación artística y cultural con la participación de más de 10 DJs, más de 15 artistas drag y alrededor de 40 emprendedores, artesanos, organizaciones comunitarias y pequeños negocios.

Los organizadores indicaron que la celebración forma parte de las actividades del Mes de la Familia y busca ofrecer un espacio seguro, inclusivo y festivo para personas de todas las edades.

A través de la campaña “Todos Somos Panamá”, Panama Pride promueve un mensaje de unidad nacional basado en el respeto a las diferencias y la construcción de una sociedad más inclusiva.

“Todos Somos Panamá es una invitación a recordar que, más allá de nuestras diferencias, compartimos un mismo país, una misma pasión y la responsabilidad de construir una sociedad donde todas las personas puedan vivir con dignidad, respeto y orgullo”, destacaron los organizadores.

La actividad concluirá con una celebración abierta al público que combinará expresiones culturales, entretenimiento y espacios de convivencia comunitaria, en una jornada que busca resaltar la diversidad como parte integral de la identidad panameña.