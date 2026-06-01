Mundial 2026 | Conoce más a Croacia, rival de grupo de la selección de Panamá

Panamá/Croacia, una nación con menos de cuatro millones de habitantes, ha vuelto a demostrar por qué es una potencia mundial al sellar su clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Bajo la dirección técnica de Zlatko Dalić, quien asumió el cargo en 2017, la selección balcánica buscará mantener un registro extraordinario: haber alcanzado las semifinales en la mitad de sus participaciones mundialistas.

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El incombustible Luka Modrić, quien llegará a la cita con 40 años, continúa liderando un grupo que combina la veteranía de figuras como Ivan Perišić y Andrej Kramarić con una generación renovada. Entre las nuevas promesas destaca el central Luka Vušković, de apenas 18 años, junto a talentos como Igor Matanović y Marco Pašalić, quienes buscan consolidar el relevo generacional en Norteamérica.

La trayectoria de Croacia en los mundiales es sinónimo de éxito constante. Desde su deslumbrante debut con un tercer puesto en Francia 1998, el equipo ha cosechado hitos memorables, incluyendo el histórico subcampeonato en Rusia 2018 y la medalla de bronce en Catar 2022.

Actualmente, los récords individuales están en juego: Davor Suker e Ivan Perišić comparten la cima como máximos goleadores históricos de la selección en el torneo con seis tantos cada uno, mientras que Modrić ostenta el récord de más partidos disputados con 19 apariciones.

El camino hacia 2026 fue impecable para el conjunto de Dalić, asegurando el liderato del Grupo L en las eliminatorias de la UEFA con siete victorias y un empate. Durante esta fase, la ofensiva croata fue demoledora, anotando 26 goles en ocho encuentros, destacando las goleadas ante Gibraltar y Chequia.

Para la fase de grupos del Mundial 2026, Croacia ha quedado encuadrada nuevamente en el Grupo L, donde tendrá un calendario exigente:

17 de junio: Debut ante Inglaterra en Dallas.

Debut ante en Dallas. 23 de junio: Enfrentamiento contra Panamá en Toronto.

Enfrentamiento contra en Toronto. 27 de junio: Cierre de grupo frente a Ghana en Filadelfia.

Con una base sólida y un historial de resiliencia en prórrogas y tandas de penales, Croacia llega a la próxima cita mundialista como una selección consolidada y temida en el panorama internacional.

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