Mundial 2026: Los tres mejores índices de rendimiento de la selección de Panamá en el Maracaná según Sofascore

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Panamá/La Selección de Panamá cayó por marcador de 6-2 ante Brasil en un partido amistoso de preparación rumbo al Mundial 2026, disputado en el histórico estadio Maracanã.

A pesar de la derrota frente a una de las potencias del fútbol mundial, varios jugadores panameños dejaron actuaciones destacadas, siendo Carlos Harvey el futbolista mejor valorado por la plataforma especializada Sofascore.

El mediocampista canalero recibió una calificación de 7.6 puntos, la más alta entre los jugadores panameños, gracias a una sólida presentación coronada con un espectacular gol que despertó los aplausos de los aficionados presentes en Río de Janeiro.

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Carlos Harvey, el mejor de Panamá

Harvey disputó 84 minutos y registró números importantes tanto en defensa como en ataque. El volante completó 47 de 55 pases (85 % de efectividad), incluyendo 17 de 24 pases en campo rival (71 %) y 30 de 31 en su propio campo (97 %). Además, acertó 6 de 10 balones largos (60 %) y generó dos pases clave.

En ofensiva, realizó un remate y ese disparo terminó en gol, siendo uno de los momentos más destacados del encuentro para Panamá. También registró 20 conducciones de balón, recorriendo 163.6 metros con posesión, de los cuales 55.4 metros fueron de progresión hacia adelante.

En labores defensivas sumó tres entradas, ganando dos de ellas, además de bloquear un disparo. Participó en ocho duelos terrestres, imponiéndose en cuatro, y ganó su único duelo aéreo.

José Luis Rodríguez también destacó

Otro de los jugadores mejor valorados fue José Luis Rodríguez, quien recibió una puntuación de 6.5 tras jugar 66 minutos.

El atacante completó 13 de 14 pases (93 %) y tuvo una notable precisión en territorio rival, acertando 12 de 12 pases (100 %). También conectó 3 de 4 balones largos (75 %) y generó un pase clave.

Rodríguez remató en dos ocasiones y ambos disparos fueron a puerta, demostrando su intención ofensiva durante el tiempo que permaneció en el terreno de juego. Además, realizó 13 conducciones, avanzó 61.6 metros con balón y ganó tres de cuatro duelos terrestres.

Édgar Yoel Bárcenas mostró su experiencia

Por su parte, Édgar Yoel Bárcenas también obtuvo una calificación de 6.5 puntos después de disputar 66 minutos.

El experimentado futbolista completó 29 de 30 pases (97 %), destacándose especialmente por su precisión en ambos sectores del campo: 14 de 15 pases en campo rival (93 %) y un perfecto 15 de 15 en campo propio (100 %). Además, acertó los dos balones largos que intentó.

Bárcenas registró un disparo a puerta, generó un pase clave y tuvo una importante contribución defensiva con una entrada ganada, dos intercepciones y dos despejes. También participó en cinco duelos terrestres y cuatro duelos aéreos, mostrando compromiso en ambas fases del juego.