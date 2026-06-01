Mundial 2026: España y Uruguay, dos campeonas, chocan en el Grupo H

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Panamá vs República Dominicana EN VIVO el miércoles 3 de junio 7:45 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ.

París, Francia/España y Uruguay, dos de las ocho selecciones del exclusivo club de las campeonas mundiales, comparten el Grupo H del Mundial 2026, con Arabia Saudita dispuesta a rememorar la gesta que firmó ante Argentina en Catar 2022 y Cabo Verde, exótica debutante.

La Roja, campeona de Europa y a priori la favorita de la llave, y la Celeste disputarán en Guadalajara el 27 de junio su duelo de la tercera jornada con aires de final: el que termine segundo del H se cruzaría en dieciseisavos con el primero del J, que sería Argentina si se cumplen los pronósticos.

ESPAÑA

. Participaciones: 16. Mejor resultado: campeón (2010). Clasificación FIFA: 2°

. Entrenador: Luis de la Fuente

Nombrado seleccionador como sustituto de Luis Enrique tras la decepción de Catar 2022, cuando España cayó en octavos ante Marruecos, De la Fuente suma dos títulos y una final en tres años.

Se estrenó con la estrella en la Liga de Naciones en 2023 y un año después la Roja conquistó el récord de su cuarta Eurocopa. Luego quedó a las puertas de revalidar el título de la Nations League en 2025, pero perdió en penales contra Portugal.

. Estrella: Lamine Yamal

La mayor promesa del planeta fútbol aparece en su primer Mundial lastrado por la lesión muscular que sufrió a finales de abril.

Yamal, que cumplirá 19 años el 13 de julio, ya fue una pieza clave en la Eurocopa conquistada hace dos años por la Roja.

Figura del Barcelona, lidera a un equipo en el que sobresale el también azulgrana Pedri y que cuenta con el Balón de Oro 2024, Rodri, a la espera de poder ofrecer su mejor nivel tras su grave lesión de rodilla.

URUGUAY

. Participaciones: 14. Mejor resultado: campeón (1930 y 1950). Clasificación FIFA: 17º

. Entrenador: Marcelo Bielsa (ARG)

A sus 70 años, el Loco afronta su tercer Mundial tras decepcionar con Argentina en 2002, cuando no pasó de la fase de grupos, y devolver a Chile al gran torneo en 2010, con una derrota ante Brasil (3-0) en octavos que dejó un buen sabor de boca.

Bielsa ha tenido problemas para estampar su sello en una Celeste con poco poder de fuego e incluso ha tenido encontronazos públicos con los jugadores.

. Estrella: Federico Valverde

El centrocampista de 27 años llega tras la temporada más convulsa de su carrera.

Sus problemas con Xabi Alonso, despedido del banquillo del Real Madrid en enero, se quedaron en nada a finales de temporada cuando terminó en el hospital con una contusión cerebral tras una pelea en el vestuario con el francés Aurelien Tchouaméni.

Dos semanas de baja, una multa de medio millón de euros por parte del club y muchas voces pidiendo su salida completaron su triste curso, aunque le queda el Mundial para recuperar su prestigio.

ARABIA SAUDITA

. Participaciones: 6. Mejor resultado: octavos de final (1994). Clasificación FIFA: 61°

. Entrenador: Georgios Donis (GRE)

El antiguo internacional griego Georgios Donis, de 56 años, se hizo cargo del equipo a finales de abril, a menos de dos meses del Mundial, en sorprendente sustitución de Hervé Renard, el técnico francés que dirigió al equipo en Catar 2022.

Donis, con gran experiencia en los banquillos de la pujante liga saudita y que dirigía al club Al Khaleej en el momento de su nombramiento, conoce de sobra a los futbolistas e intentará reflotar a los Halcones Verdes en Norteamérica.

. Estrella: Salem Al-Dawsari

El autor del gol de la victoria 2-1 contra la Argentina que luego sería campeona mundial en Catar, el gran momento del fútbol saudita, sigue vigente con 34 años.

Las opciones de su selección ante gigantes como España y Uruguay pasan por la inspiración de este jugador técnico y desequilibrante.

CABO VERDE

. Participaciones: ninguna hasta 2026. Clasificación FIFA: 69º

. Entrenador: Pedro Leitão "Bubista"

Exjugador y entrenador caboverdiano, Bubista, de 56 años, dirige a su selección desde 2020, a la que ha llevado a su histórica primera participación en un Mundial, una gesta para un pequeño archipiélago con apenas medio millón de habitantes.

"Cabo Verde acudirá al torneo para competir con alma, humildad y valentía. Queremos celebrar esta oportunidad sin precedentes", señaló a mediados de mayo en una entrevista con Coaches' Voice.

. Estrella: Ryan Mendes

Experiencia y liderazgo, además de rapidez y definición. Ryan Mendes, de 36 años, lidera a los Tiburones Azules en su epopeya por Norteamérica.

El delantero del Igdir turco, con casi un centenar de partidos internacionales, es el máximo ariete histórico (22 tantos) de Cabo Verde, que compite en la escena internacional desde 1986.