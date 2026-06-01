Pacífica Salud celebra 20 años de excelencia médica en Panamá

Pacífica Salud reafirma su misión de continuar ofreciendo atención médica de excelencia, con un enfoque humano, innovador y sostenible, proyectándose hacia el futuro con el mismo compromiso que ha marcado su historia.

Ciudad de Panamá, Panamá/Pacífica Salud conmemora su 20 aniversario, consolidándose como uno de los hospitales referentes en Panamá y la región, gracias a su compromiso constante con la excelencia médica, la innovación tecnológica y la atención centrada en el paciente.

Como parte de esta importante celebración, se llevó a cabo un evento especial el pasado 27 de mayo en el JW Marriott (Salón Grand Pacific), donde se reunieron directivos, cuerpo médico, aliados estratégicos e invitados especiales para reconocer la trayectoria y los logros alcanzados durante estas dos décadas.

Durante estos 20 años, Pacífica Salud ha destacado por ofrecer servicios de salud de alta calidad, respaldados por tecnología de vanguardia, infraestructura moderna y un equipo humano altamente calificado. Este enfoque integral ha permitido impactar positivamente la vida de miles de pacientes, posicionando al hospital como un referente en el sector salud.

“Este aniversario representa no solo el camino recorrido, sino también nuestro compromiso de seguir evolucionando para brindar una atención médica de clase mundial”, destacó [Nombre del vocero / cargo], durante la celebración.

La institución también ha sido reconocida a nivel internacional, formando parte de rankings que destacan a los mejores hospitales de América Latina, lo que reafirma su liderazgo y estándares de calidad.

Pacífica Salud reafirma así su misión de continuar ofreciendo atención médica de excelencia, con un enfoque humano, innovador y sostenible, proyectándose hacia el futuro con el mismo compromiso que ha marcado su historia.