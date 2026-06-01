Sheinbaum denuncia injerencia de EEUU en México pero exculpa a Trump

Trump ha dicho que los cárteles de la droga controlan México y ha advertido que actuará por su cuenta si las autoridades mexicanas no hacen su trabajo para combatir a estos grupos delictivos.

México, México/La imputación de un gobernador, una operación de la CIA en México: la presidenta Claudia Sheinbaum ha denunciado injerencia de Estados Unidos en la política de su país, aunque exculpó este lunes a Donald Trump.

Sheinbaum acusó en su lugar a "sectores de la ultraderecha" estadounidense de encabezar una "campaña" en contra de su gobierno.

Trump ha dicho que los cárteles de la droga controlan México y ha advertido que actuará por su cuenta si las autoridades mexicanas no hacen su trabajo para combatir a estos grupos delictivos.

Este nuevo capítulo de tensión bilateral comenzó con la revelación de una operación de la CIA en el país, en la que murieron dos agentes estadounidenses cuyo ingreso no había sido autorizado por el gobierno federal como establece la ley mexicana.

Y empeoró con la denuncia estadounidense contra el gobernador del violento estado de Sinaloa, acusado de vínculos con el cártel fundado por Joaquín "El Chapo" Guzmán, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos.

"Les confieso que yo no creo que sea el presidente Trump quien ha encabezado esta ofensiva en distintos temas", dijo Sheinbaum en su habitual conferencia matinal. "Son sectores de la ultraderecha de Estados Unidos que quieren que no haya buena relación".

La mandataria de izquierda hizo referencia a los dos casos en un mitin el domingo a propósito de sus dos años en el poder.

"¡México no es piñata de nadie!", dijo Sheinbaum. "¿Utilizan a nuestro país para posicionarse rumbo a sus elecciones de 2026? ¿O acaso pretenden influir en la elección de 2027 en nuestro país?", lanzó.

México elige en 2027 a diputados y a los gobernadores de más de la mitad de sus 32 estados, incluido el de Sinaloa.

Su titular, Rubén Rocha, pidió licencia después de que la fiscalía de Nueva York solicitara su arresto y extradición. Sheinbaum ha insistido en que se presente evidencia contundente antes de actuar.

Ha dicho también que su gobierno no protegerá a ningún político que tenga vínculos con el crimen organizado.