Ministerio Público investiga presunto caso de acoso y violencia en internado de Veraguas

Veraguas./Las autoridades mantienen abierta una investigación por un presunto caso de acoso, amenazas, agresiones y violencia que habría sufrido un estudiante en el internado del IPT Jesús Héctor Gallego, ubicado en la comunidad de San Juan, distrito de San Francisco, provincia de Veraguas.

De acuerdo con la información proporcionada, la madre del menor presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público, entidad que ya inició las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos. Como parte de las diligencias, funcionarios del Ministerio Público han realizado inspecciones en el centro educativo.

Por su parte, el Ministerio de Educación (Meduca) detalló que tiene conocimiento de la situación y se mantiene al tanto del proceso. María Pimentel, directora regional del Meduca en esa provincia, lamentó lo ocurrido y confirmó que las autoridades educativas han sostenido conversaciones con la madre del joven afectado.

Asimismo, explicó que se abrió un proceso interno dentro del plantel educativo, el cual busca no solo atender el caso específico, sino también implementar medidas preventivas para evitar que situaciones similares vuelvan a registrarse.

El IPT Jesús Héctor Gallego cuenta con un internado donde estudian tanto mujeres como varones. Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades competentes deberán determinar las circunstancias de los hechos denunciados y las posibles responsabilidades derivadas del caso.

Con información de Ney Castillo.