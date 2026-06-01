Condenan a nueve personas por integrar red de drogas sintéticas en Panamá Oeste

Panamá Oeste/Nueve personas fueron condenadas con penas que van desde los 60 hasta los 120 meses de prisión, tras ser vinculadas a una presunta red criminal dedicada a la elaboración y distribución de drogas sintéticas en la provincia de Panamá Oeste.

La decisión fue adoptada durante una audiencia de control de garantías realizada este fin de semana. Además, otras 2 personas quedaron bajo la medida cautelar de detención provisional mientras avanzan las investigaciones por su supuesta participación en las actividades ilícitas.

Los implicados fueron aprehendidos el sábado durante un operativo desarrollado por la Policía Nacional y la Fiscalía de Drogas de Panamá Oeste. Entre los detenidos figuran ciudadanos panameños y colombianos, quienes formaban parte de la estructura dedicada a la fabricación, almacenamiento y comercialización de sustancias ilícitas.

De acuerdo con las autoridades, la organización mantenía operaciones principalmente en los distritos de Chame, La Chorrera y Arraiján, desde donde presuntamente distribuían drogas sintéticas tanto en la provincia de Panamá Oeste como en otras regiones del país.

Durante la operación, que incluyó 10 allanamientos simultáneos, las autoridades decomisaron diversas sustancias ilícitas, entre ellas metanfetamina, Tusi y éxtasis. También fueron incautadas gomitas y dulces elaborados con THC, el principal componente psicoactivo del cannabis.

Las condenas impuestas a los sentenciados oscilan entre los 60, 80, 94, 96, 100 y 120 meses de prisión, según el grado de participación atribuido a cada uno dentro de la presunta red criminal.

Las investigaciones continúan para determinar el alcance de las operaciones de esta organización y la posible vinculación de otras personas con las actividades delictivas detectadas por las autoridades.

Con información de Yiniva Caballero.