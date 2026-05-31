Autoridad de Aseo interviene seis vertederos en Azuero para mejorar manejo de residuos

Los trabajos buscan reducir el impacto ambiental y optimizar la disposición final de la basura en la región.

Herrera/Seis vertederos de la región de Azuero han sido intervenidos por la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) como parte de un plan de saneamiento que busca mejorar el manejo de los residuos sólidos y reducir los impactos ambientales.

Actualmente, maquinaria pesada trabaja en el vertedero de Chitré, uno de los más afectados por la acumulación de basura. Según las autoridades, el sitio presentaba condiciones de saturación que dificultaban su operación.

José Castillo, ingeniero civil de la AAUD, explicó que "las labores incluyen el movimiento y conformación de los residuos mediante banquetas y taludes que permiten ordenar las montañas de basura, estabilizarlas y posteriormente cubrirlas". Además, se habilitan nuevas áreas de disposición controlada para que el municipio pueda operar el vertedero de manera más eficiente y ordenada.

Los vertederos de Las Tablas, Los Santos, Guararé, Tonosí, Macaracas y ahora Chitré han recibido labores de reorganización y saneamiento para garantizar una disposición más adecuada de los desechos.

De acuerdo con la entidad, estas acciones forman parte de una estrategia integral para mejorar la gestión de los residuos sólidos en la región de Azuero.

Con información de Eduardo Javier Vega.