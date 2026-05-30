La Chorrera celebra cinco años de tradición con el Festival del Bollo y el Chicheme

El evento cultural ofrece a los visitantes la oportunidad de aprender la elaboración tradicional del bollo preñado y disfrutar de presentaciones folclóricas.

Provincia de Panamá Oeste/Del 28 al 31 de mayo, el Complejo Turístico El Chorro es el escenario del V Festival Folclórico del Bollo y Chicheme Chorrerano, un evento para la preservación de la gastronomía y las costumbres de la región.

Milena Yasmiciel Obando Flores, reina del festival, destacó que "el festival tiene como principal propósito rescatar y destacar nuestras tradiciones como chorreranos. Este año hemos tenido innovaciones como la confección de la máscara de gran diablo y encuentros folclóricos con agrupaciones de todo el país".

Uno de los principales atractivos de la jornada es "la gran bollada", un espacio donde los asistentes tienen la oportunidad de aprender la elaboración del tradicional bollo preñado desde cero.

Integrantes de la familia Nuñez Ricardo, impulsan esta iniciativa para evitar la pérdida de la costumbre, permiten a los visitantes involucrarse directamente en el proceso, desde moler la masa hasta cocinar el bollo, el cual los participantes pueden llevarse de forma gratuita.

El cronograma del festival también contempla la realización de un gran paseo folclórico, en el que se espera la participación de grupos indígenas provenientes del interior del país, con el objetivo de resaltar los orígenes de estas tradiciones.

Con información de Yiniva Caballero