El 'Diablo Encuetado' marca el inicio de las festividades del Corpus Christi en La Villa de Los Santos

La jornada marcó el comienzo del ciclo de celebraciones que anteceden al Corpus Christi y que cada año congregan a residentes y visitantes atraídos por las danzas tradicionales, el folclore y las manifestaciones de fe que caracterizan esta festividad.

La Villa, Los Santos/Con la tradicional salida del "Diablo Encuetado", La Villa de Los Santos dio inicio este fin de semana a las actividades del Corpus Christi 2026, una de las expresiones culturales y religiosas más representativas del país.

La jornada marcó el comienzo del ciclo de celebraciones que anteceden al Corpus Christi y que cada año congregan a residentes y visitantes atraídos por las danzas tradicionales, el folclore y las manifestaciones de fe que caracterizan esta festividad.

La actividad forma parte de la víspera de la Santísima Trinidad y está estrechamente vinculada a las celebraciones de la Iglesia católica. Durante la mañana, grupos de diablicos sucios recorrieron diversas calles del poblado tras partir desde los alrededores del Parque Simón Bolívar, llenando de música, color y tradición el histórico distrito santeño.

Las actividades continuarán durante los próximos días con eventos emblemáticos como la tradicional Cuarteada del Sol y las danzas del Gran Diablo, que sirven de preámbulo a la celebración del Corpus Christi, conocida también como la festividad del Cuerpo de Cristo.

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Como parte de las tradiciones, en los días previos se confeccionarán las reconocidas alfombras artesanales alrededor del Parque Simón Bolívar. Estas obras efímeras servirán de escenario para el recorrido del Santísimo Sacramento durante la celebración religiosa principal.

Miguel Cigarruita, presidente de la Asociación Rescate de Danzas Miguel Leguízamo, explicó que la salida del Diablo Encuetado simboliza la protección del pueblo mediante una cruz de pólvora, ritual que forma parte de las costumbres heredadas por generaciones.

Los asistentes destacaron el valor cultural y religioso de la festividad, así como su impacto en la economía local. Un visitante habitual de estas celebraciones, señaló que el evento reúne a personas de distintos puntos del país y contribuye al movimiento comercial de la región.

Por su parte, músicos de la Danza del Diablico Sucio destacaron que la festividad representa una parte esencial de la identidad santeña. Las actividades del Corpus Christi continuarán durante las próximas semanas en La Villa de Los Santos, donde la fe, la cultura y las tradiciones populares volverán a ser protagonistas de una celebración reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Con información de Eduardo Javier Vega