Fluctuaciones afectan sistema eléctrico del Centro de Salud de Las Minas; atención escencial se mantiene

Según detalló la entidad, uno de los eventos ocurrió el pasado 4 de mayo de 2026. Posteriormente, el 29 de mayo se registró una nueva incidencia durante una interrupción programada del suministro eléctrico, relacionada con trabajos de mantenimiento realizados por la empresa distribuidora de energía.

Herrera/El sistema de respaldo energético del Centro de Salud de Las Minas, en la provincia de Herrera, sufrió afectaciones a causa de fluctuaciones eléctricas registradas recientemente en el distrito, informó el Ministerio de Salud (Minsa).

Según detalló la entidad, uno de los eventos ocurrió el pasado 4 de mayo. Posteriormente, el 29 del mismo mes se registró una nueva incidencia durante una interrupción programada del suministro eléctrico, relacionada con trabajos de mantenimiento realizados por la empresa distribuidora de energía.

De acuerdo con la información oficial, para mantener la continuidad del servicio durante la suspensión, se instaló una planta eléctrica temporal. Sin embargo, las condiciones previas de vulnerabilidad en la red interna del centro de salud provocaron una sobrecarga que afectó parte de los equipos eléctricos de la instalación.

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La situación obligó a las autoridades sanitarias a activar medidas de contingencia con el objetivo de garantizar la seguridad de pacientes, usuarios y personal de salud. Pese a las afectaciones, el Minsa aseguró que los servicios esenciales continúan operando y que se han implementado acciones para minimizar el impacto en la atención médica que recibe la población del distrito.

Las autoridades indicaron además que se desarrollan los trabajos necesarios para fortalecer la infraestructura eléctrica del centro de salud y evitar nuevas incidencias que puedan comprometer el funcionamiento de los servicios.

Mientras avanzan las labores de reparación y adecuación, las autoridades sanitarias agradecieron la comprensión de la comunidad ante los inconvenientes ocasionados y reiteraron su compromiso de garantizar una atención segura y continua para los residentes de Las Minas.