Corredor Energético: Canal de Panamá ajusta requisitos y extiende plazo de precalificación para empresas interesadas

La entidad publicó la Enmienda N.º 2 al Pliego de Precalificación, documento que introduce ajustes orientados a brindar mayor claridad a las empresas interesadas y optimizar el proceso de selección, luego de recibir consultas y observaciones durante esta etapa.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) anunció modificaciones al proceso de precalificación para la selección del futuro concesionario de la iniciativa del Corredor Energético, uno de los proyectos estratégicos con los que busca fortalecer la conectividad logística y energética del país.

La entidad publicó la Enmienda N.º 2 al Pliego de Precalificación, documento que introduce ajustes orientados a brindar mayor claridad a las empresas interesadas y optimizar el proceso de selección, luego de recibir consultas y observaciones durante esta etapa.

Entre los principales cambios destacan modificaciones al mecanismo de revisión documental, precisiones sobre la participación y conformación de consorcios, actualizaciones relacionadas con garantías y la incorporación de anexos vinculados a estándares de transparencia, cumplimiento normativo, ética corporativa y prevención de conflictos de interés.

La ACP también habilitó un nuevo período para la presentación de solicitudes de aclaración, que permanecerá abierto hasta el 8 de junio de 2026. Además, extendió la fecha límite para la entrega de los documentos de precalificación hasta el próximo 23 de julio de 2026.

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El proceso de precalificación comenzó el 30 de enero de 2026 con la publicación del pliego original y posteriormente fue ajustado mediante una primera enmienda divulgada el 27 de marzo.

Las modificaciones forman parte de los mecanismos establecidos en el Reglamento de Concesiones del Canal de Panamá, que permite la interacción entre la entidad y las empresas participantes para aclarar aspectos técnicos, financieros y legales.

Una vez concluida esta fase, la documentación presentada será evaluada conforme a los criterios definidos en el pliego y sus respectivas enmiendas, con el objetivo de identificar a las compañías que cumplan con los requisitos para avanzar en el proceso.

La iniciativa del corredor energético busca ampliar las capacidades logísticas y energéticas del país en respuesta a las nuevas dinámicas del comercio internacional y del transporte de productos energéticos. El proyecto también pretende atraer inversión privada y consolidar nuevas oportunidades de desarrollo vinculadas a la operación y competitividad del Canal de Panamá.