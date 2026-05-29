De la merma a la oportunidad: impulsan estrategias para transformar residuos orgánicos y reducir emisiones de metano

La iniciativa contempla estudios de prefactibilidad, identificación de soluciones tecnológicas, fortalecimiento de capacidades y mecanismos financieros para enfrentar una problemática que genera impactos ambientales, económicos y sociales.

Ciudad de Panamá/Aprovechar una mayor cantidad de residuos orgánicos y disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, como el metano, es el objetivo de las estrategias abordadas durante el taller “De la merma a la oportunidad”, realizado en Merca Panamá.

La iniciativa contempla estudios de prefactibilidad, identificación de soluciones tecnológicas, fortalecimiento de capacidades y mecanismos financieros para enfrentar una problemática que genera impactos ambientales, económicos y sociales. Según los organizadores, cerca del 33% de los residuos orgánicos terminan en los vertederos, donde al descomponerse producen gases que contribuyen al cambio climático.

“También está el desecho que está dañado, que se bota, que se puede tratar de hacer una recolección y poder producir, por ejemplo, un compostaje o un gas metano que puede servir para hacer uso de cocinas industriales”, explicó Óscar Osorio, presidente de la Junta Directiva de Merca Panamá.

Los especialistas consideran que el aprovechamiento de estos residuos permitiría avanzar hacia sistemas alimentarios más sostenibles, con menores emisiones y mayor capacidad de adaptación frente a los efectos del cambio climático.

🔗Puedes leer: ¡Suben los precios! Sequía encarece producción agrícola y preocupa a comerciantes

“El impacto que podemos tener en la reducción de este tipo de emisiones a nivel ambiental es enorme y lo mejor es que se pueden lograr beneficios y resultados a corto plazo”, señaló Debbra Cisneros, representante de Cooperación Internacional de MiAmbiente.

Como parte de estos esfuerzos, investigadores del Instituto Smithsonian desarrollan desde hace dos años un proyecto para estudiar el papel de la mosca soldado negra en la gestión de residuos orgánicos en Panamá.

De acuerdo con los investigadores, esta especie consume desechos orgánicos provenientes de lugares como Merca Panamá, el Mercado San Felipe Neri y otros mercados públicos, transformándolos en recursos con valor económico mediante un proceso de bioconversión.

La iniciativa busca convertir los residuos en productos aprovechables, generando nuevas oportunidades económicas y reduciendo la cantidad de desechos que terminan en los vertederos.

Los expertos destacan que el aprovechamiento de residuos orgánicos evita la liberación de metano producida durante su descomposición, disminuyendo significativamente la huella de carbono y contribuyendo a mitigar los efectos del cambio climático.

Con información de Jocelyn Mosquera