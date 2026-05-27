Director de la Autoridad de Aseo detalla operativos de limpieza y nueva gestión de desechos en Panamá y San Miguelito

El administrador de la Autoridad de Aseo explicó la división de la ciudad en cuatro sectores, las sanciones a empresas concesionarias y los trabajos de concientización ciudadana.

Ciudad de Panamá/La recolección de basura en la ciudad de Panamá entra en una nueva etapa con la adjudicación de dos de los cuatro sectores en los que se dividió el servicio para mejorar la gestión de desechos.

Ovil Moreno, administrador de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), confirmó que los pliegos de esta licitación fueron diseñados con mayores exigencias: las empresas no solo recogerán las bolsas, sino que deberán barrer las áreas alrededor de los contenedores para evitar que los residuos queden regados.

"Logramos hacer un pliego robusto tomando en cuenta un concepto de ciudad limpia", explicó Moreno. La primera zona, que comprende el centro capitalino (San Felipe, Calidonia, Santa Ana, Curundú, Chorrillo y Ancón), será atendida directamente por la AAUD con sus 53 camiones. Las zonas 2 (San Francisco, Río Abajo, Parque Lefevre, Juan Díaz) y zona 3 (Panamá Norte: Chilibre, Caimitillo) ya fueron adjudicadas a consorcios privados.

El cuarto sector, Tocumen-24 de Diciembre-Pacora, será relicitado tras un fallo del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas.

Operativos y fiscalización en vía a cerro Patacón

Uno de los puntos críticos es la vía hacia el vertedero de cerro Patacón, donde frecuentemente se observan residuos caídos de los camiones.

Moreno detalló que se están ejecutando operativos de limpieza permanentes y aplicando fiscalización estricta: "Cualquier camión que vaya a Patacón tiene que tener una lona para evitar que, por el viento o la velocidad, se riegue". Los conductores que incumplan esta norma enfrentan sanciones, que van desde multas hasta la suspensión de rutas.

El administrador de Aseo precisó que cada sector tiene especificaciones técnicas distintas, adaptadas a sus características. "Lo que necesita Tocumen no es lo mismo que necesita San Francisco", señaló, y añadió que las empresas deberán instalar centros de monitoreo para que la AAUD verifique en tiempo real el cumplimiento de los contratos.

Campaña de concientización

Ante la recurrencia de imágenes de basura en calles y quebradas, Moreno enfatizó que la solución requiere una responsabilidad compartida.

"Cada uno de nosotros somos fuentes de ese desecho de nuestra casa", recordó, y anunció el lanzamiento inminente de una campaña de concientización nacional para enseñar a separar residuos orgánicos e inorgánicos, lo que facilitará la valorización de desechos en Cerro Patacón.

La Autoridad de Aseo mantiene operativos semanales conjuntos con representantes de corregimiento en Panamá y San Miguelito.

Sobre el futuro del vertedero, Moreno reveló que los gobiernos de Corea del Sur y Japón manifestaron formalmente su interés en aportar tecnología y experiencia para dar una solución integral a Cerro Patacón.

La inversión en las nuevas concesiones asciende a 44 y 39 millones de dólares, respectivamente, por seis años. "Lo que no se mide no se puede mejorar", sostuvo Moreno, quien destacó que ahora la AAUD cuenta con data precisa sobre la generación de desechos por zona, lo que permite planificar con mayor eficiencia los operativos de limpieza y la asignación de recursos.