Comisión de Presupuesto aprueba más de $65 millones en traslados de partidas para entidades del Estado

En la sesión comparecieron representantes de aproximadamente 10 entidades del Estado para sustentar sus solicitudes de fondos.

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó este jueves más de $65 millones en traslados de partidas solicitados por diversas instituciones gubernamentales, durante una extensa jornada que inició desde tempranas horas de la mañana y se prolongó hasta la tarde.

En la sesión comparecieron representantes de aproximadamente 10 entidades del Estado para sustentar sus solicitudes de fondos destinados a proyectos, pagos operativos y compromisos institucionales.

Entre las instituciones beneficiadas se encuentra el Ministerio de Obras Públicas (MOP), al que se le aprobaron $14 millones en traslados de partida. También se avalaron $30 millones para la Autoridad Nacional de Descentralización y $1.4 millones de dólares para el Tribunal Electoral.

Asimismo, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario recibió la aprobación de un traslado por $820 mil dólares, fondos que serán utilizados para avanzar en el proceso de contratación del servicio de recolección de desechos en la ciudad capital.

“Solicitaron un traslado de $820 mil que nos va a permitir enviar a la Contraloría General de la República los contratos ya adjudicados para la recolección de los desechos en la ciudad capital. Dos de los tres renglones en los cuales está dividida la ciudad capital han sido adjudicados y con esto procedemos al respectivo refrendo para entonces iniciar, cuando corresponda, un servicio de recolección con las empresas nuevas”, explicó Ovil Moreno, director de la Autoridad de Aseo.

Por su parte, la Autoridad de Turismo de Panamá obtuvo la aprobación de un traslado de $4.3 millones de dólares. La administradora general de la entidad, Gloria De León, detalló que parte de los recursos serán destinados al pago de compromisos relacionados con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para proyectos de agua en Santa Catalina.

“Son dos proyectos que tenemos, uno es para pagar una cuenta del préstamo del BID para la rehabilitación de agua en Santa Catalina, y el resto será destinado al seguro al turista, un producto que nos ayuda a posicionarnos y nos da ese valor agregado a nuestro país cuando queremos cerrar congresos y convenciones”, indicó.

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Durante la sesión también se aprobaron traslados de partidas por $5.8 millones para la Asamblea Nacional, $4.8 millones para el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, $5.2 millones para la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) y $1.1 millones para la Autoridad Aeronáutica Civil.

Además, la Defensoría del Pueblo recibió la aprobación de un traslado de $155 mil dólares para atender compromisos institucionales.

Con información de Luis Jiménez