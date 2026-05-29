Venta de autos nuevos crece 14% en Panamá pese al alto precio del combustible

El parque vehicular de Panamá superaba los 1.7 millones de vehículos hasta abril de 2026.

Ciudad de Panamá/xLa venta de autos nuevos en Panamá mantiene una tendencia al alza durante 2026. Según datos de la Asociación de Distribuidores de Automóviles de Panamá (ADAP), el sector registra un crecimiento acumulado de 14%, cifra que supera las proyecciones iniciales del gremio.

El presidente de ADAP, Raúl Civiello, explicó que hasta finales de abril se contabilizaban alrededor de 21 mil unidades vendidas y esperan que las cifras aumenten aún más tras el cierre de mayo.

“Nuestros números hasta finales de abril, tenemos unas ventas acumuladas de 21 mil unidades. Ya estamos esperando ahora con el cierre de mayo las actualizaciones de los números, pero tenemos una tendencia realmente muy positiva, incluso mayor a lo esperado”, indicó Civiello.

El dirigente señaló que inicialmente habían proyectado un crecimiento más conservador, cercano al 5%; sin embargo, el comportamiento del mercado obligará a revisar las estimaciones.

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“Por un lado, hay una gran variedad de marcas y modelos, realmente hay una gran oferta para el consumidor. Por otro lado, hay un financiamiento que está también en alza y acompaña este crecimiento”, agregó.

Pese al elevado precio del combustible, ADAP sostiene que este factor no ha representado una limitante significativa para la compra de vehículos nuevos.

Sin embargo, entre la ciudadanía las opiniones continúan divididas. Mientras algunos consideran que tener un automóvil se ha convertido en un lujo debido al costo de la gasolina y otros gastos asociados, otros aseguran que sigue siendo una necesidad ante las dificultades del transporte y la movilidad diaria.

De acuerdo con cifras de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), el parque vehicular de Panamá superaba los 1.7 millones de vehículos hasta abril de 2026. En ese mismo periodo, se habían inscrito 26,439 autos nuevos en el país.

Con información de Jorge Quirós