Autoridad de Tránsito evalúa eliminar y ajustar semáforos en puntos críticos de la ciudad

La ATTT reiteró que estas evaluaciones continuarán en diferentes áreas de la ciudad para identificar medidas que permitan reducir los congestionamientos vehiculares y mejorar la movilidad urbana.

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) continúa realizando pruebas de semaforización y señalización en distintos puntos de la ciudad de Panamá, con el objetivo de mejorar la circulación vehicular ante el crecimiento acelerado del parque automotor.

Las evaluaciones se desarrollan principalmente en sectores como Vista Hermosa, calle 42 y calle 45 de Bella Vista, según explicó el director de Seguridad Vial de la entidad, Carlos Ayusu, quien señaló que estas acciones buscan optimizar el flujo vehicular en zonas altamente congestionadas.

Destacó que en el Parque Urracá hay un cruce peatonal sensible, por lo que se está trabajando en hacer un pare total para que las personas puedan cruzar de forma segura.

De acuerdo con las autoridades, actualmente existen 280 cruces con semáforos a nivel nacional y el 90% se concentra en el área metropolitana, donde se registra la mayor carga vehicular del país.

El funcionario indicó que en la última década el parque vehicular aumentó en aproximadamente 600 mil autos, situación que ha generado una fuerte presión sobre la red vial existente.

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“La ciudad está impactada por una cantidad inmensamente grande de vehículos para las vías que tenemos actualmente. Mes a mes siguen creciendo los registros de autos nuevos y eso complica la circulación”, explicó.

Añadió que las agencias automotrices reportan ventas mensuales de entre 7 mil y 8 mil vehículos, los cuales se incorporan constantemente a las calles de la capital.

Ante la falta de nuevas vías, la ATTT asegura que busca alternativas para mejorar la movilidad mediante ajustes en la sincronización de semáforos, señalización y cambios operativos en determinados puntos críticos.

Entre las pruebas realizadas, el funcionario mencionó intervenciones en la salida de El Poste y el sector de Tumba Muerto, donde incluso se llegó a eliminar temporalmente un semáforo debido a que generaba mayor lentitud en el tráfico.

La ATTT reiteró que estas evaluaciones continuarán en diferentes áreas de la ciudad para identificar medidas que permitan reducir los congestionamientos vehiculares y mejorar la movilidad urbana.

Información de Meredith Serracín