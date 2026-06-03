Unachi: Aseguran que funcionamiento académico y administrativo continuará; sustentarán presupuesto 2027

"Para tranquilidad de toda la comunidad universitaria, se confirma que el funcionamiento académico y administrativo de la Unachi continuará su recorrido con normalidad", informó la institución en un comunicado.

En medio de la crisis financiera e institucional que atraviesa la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), este miércoles 3 de junio la casa de estudios superiores emitió un comunicado en el que informa que hoy, la vicerrectora administrativa, Rosa Moreno, en compañía de la directora de Planificación, Iris Fuentes, y Sugeli Castillo, estarán sustentando en la Dirección de Presupuesto de la Nación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la vigencia presupuestaria para el año 2027.

En el contexto de esta visita, el cuerpo administrativo sostendrá conversaciones con el equipo técnico del MEF relacionadas con el pago de acreedores y el pago de la cuota del Seguro Social, lo que mantiene en incertidumbre a los funcionarios debido a que no han podido cumplir con sus obligaciones financieras.

"Para tranquilidad de toda la comunidad universitaria, se confirma que el funcionamiento académico y administrativo de la Unachi continuará su recorrido con normalidad", informó la institución en un comunicado.

Evolución del presupuesto de la Unachi

Según documentos de la institución, el presupuesto de la Unachi pasó de $86,304,260.00 en 2020 a $95,673,346 en 2023.

Desde finales de 2023, los cuestionamientos a la rectora Etelvina Medianero de Bonagas fueron creciendo, debido a que la mayor parte del presupuesto iba a pagos de funcionamiento, planilla y se identificaron salarios excesivos a un grupo de funcionarios. Para 2024, la institución recibió $106 millones.

Con la entrada de la administración del presidente José Raúl Mulino, la Unachi sufrió recortes drásticos.

En 2025 a la Unachi se le asignó un presupuesto de 72 millones y para 2026 la cifra fue igual, $72.7, frente a los más de $100 millones solicitados por la institución.

"El Ejecutivo no pondrá a disposición de esa universidad un solo dólar precisamente por el desgreño, despilfarro y corrupción que se ve ahí mismo", sostuvo el mandatario en una conferencia de prensa en 2025.

Esa posición se ha mantenido desde el inicio de su administración, en su más reciente declaración al respecto, arremetió contra Medianero de Bonagas.

"De mi gobierno no habrá un solo centavo como tuvo el cinismo de pedirme (Etelvina de Bonagas) ayer a mí y al ministro de Economía, cinismo subrayado, para esa universidad". Sentenció Mulino, argumentando que no se pueden avalar prácticas que vayan en contra de la transparencia y la moral pública. A pesar de lamentar el impacto que esto pueda tener en los miembros de la comunidad educativa que no están involucrados en estas decisiones, enfatizó que en este caso "pagan justos por pecadores".

A raíz de múltiples cuestionamientos e investigaciones en curso, la Unachi se ha enfrentado a una crisis financiera profunda e institucional, con bandos a favor y en contra de las acciones de la rectora.

Desde hace meses, distintos sectores, incluida la comunidad estudiantil, han solicitado su renuncia, sin embargo, la rectora se oponía a esta decisión argumentando "que no ha hecho nada malo".

Luego de múltiples señalamientos, se conoció en la noche de este martes 2 de junio que la rectora finalmente había presentado su carta de renuncia ante el Consejo General Universitario, mismo ente que hace una semana le había solicitado que permaneciera en el cargo, luego de una primera carta de renuncia presentada por la rectora.

¿Qué sucederá después de la renuncia?

La esperada salida del cargo de la rectora la próxima semana, tras 13 años, deja otras interrogantes para la población universitaria.

Félix Kappel, docente de la Unachi, solicitó que las nuevas elecciones se ajusten conforme a los estatutos de la institución para poder recuperar la confianza que se ha ido disipando con el paso del tiempo.

"Necesitamos que lleguen lo más rápido posible esos nuevos cambios", expresó Kappel.

Por su parte, el docente Abel Fernández dijo estar preocupado porque no se sabe hasta dónde abarque la renuncia de la rectora, ya que los sectores universitarios aspiran a que no solo sea ella, sino también todo su equipo de vicerrectores.

"Lo que pasó en el Consejo General Universitario fue avalado por estos señores", señaló Fernández.

Otras notas relacionadas con el caso Unachi: