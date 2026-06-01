Procuradora Villalaz frena a la Unachi: Consejo Universitario no tiene facultad legal para rechazar la renuncia de la rectora

Es decir, la renuncia de la rectora de la Unachi no requiere de su aprobación, según la Procuradora de la Administración debe darse trámite.

Panamá/La Procuraduría de la Administración, a cargo de Grettel Villalaz concluyó que el Consejo General Universitario de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) no tiene facultad legal ni reglamentaria para rechazar la renuncia presentada por la rectora Etelvina Medianero de Bonagas, lo que añade un nuevo capítulo a la controversia que rodea la administración de la casa de estudios superiores.

De acuerdo con el análisis jurídico realizado por la entidad, a consulta del Ministerio de Educación, la decisión adoptada por el Consejo General Universitario de no aceptar la renuncia presentada por Medianero de Bonagas carece de sustento legal dentro de las normas que regulan el funcionamiento de la universidad.

De acuerdo con el criterio de la Procuradora de la Administración, el Consejo General Universitario de la Unachi, tiene la obligación de recibir, aceptar y formalizar la renuncia del rector o rectora cuando esta sea presentada ante este cuerpo colegiado, e inmediatamente proceder conforme a la ley para cubrir la vacante con el fin de asegurar la estabilidad institucional y la autonomía universitaria.

Según el análisis realizado por la entidad, la decisión de no aceptar la renuncia fechada el 11 de mayo de 2026 no encuentra sustento en las normas que regulan el funcionamiento de la universidad. El criterio establece que la renuncia presentada por la rectora constituye una decisión libre y un derecho que posee todo servidor público, por lo que no puede ser objeto de evaluación ni de rechazo por parte de ninguna instancia administrativa o de gobierno dentro de la institución.

La renuncia fechada 11 de mayo de 2026 y, dirigida al Consejo General Universitario de la Universidad Autónoma de Chiriquí, por la Rectora Etelvina Medianero de Bonagas, no constituye un acto administrativo objeto de evaluación o recurrible su decisión, por ninguna instancia administrativa u otro órgano constitutivo dentro de la estructura universitaria, por ser ésta, una decisión libre, como un derecho irrenunciable que posee todo servidor público".

La Procuraduría también señala que dicha renuncia no constituye un acto administrativo recurrible ni sujeto a revisión por otros órganos universitarios, al tratarse de una manifestación voluntaria de quien ocupa el cargo.

Asimismo, el pronunciamiento aclara que la autonomía universitaria de la que goza la Unachi no faculta a sus órganos internos, administrativos o de gobierno para impedir o desconocer la renuncia presentada por un funcionario de la institución.

La Autonomía Universitaria que ostenta la UNACHI, no faculta ni permite a sus órganos internos, administrativos ni de gobierno, la no aceptación de la renuncia presentada, por un servidor público que labore en dicha institución".

El documento también establece el procedimiento a seguir en caso de producirse una vacante absoluta en la Rectoría. De acuerdo con las disposiciones vigentes, si la vacante ocurre durante los primeros cuatro años del período, el Tribunal Superior de Elecciones deberá convocar a nuevas elecciones en un plazo no mayor de tres meses para completar el período correspondiente.

Al producirse la vacante absoluta del Rector de la Universidad Autónoma de Chiriquí durante los cuatro (4) primeros años del periodo, el Tribunal Superior de Elecciones deberá convocar, en un plazo no mayor de tres meses, a nuevas elecciones para completar el periodo; y si la vacante absoluta ocurre en el último año del período, el Vicerrector Académico completará el periodo", se lee en la nota remitida al Meduca.

Por el contrario, si la vacante absoluta se produce durante el último año de gestión, será el Vicerrector Académico quien asuma la responsabilidad de completar el período restante.

El criterio emitido por la Procuraduría fija una posición sobre el alcance de las facultades del Consejo General Universitario y sobre el procedimiento que debe aplicarse ante la renuncia de la máxima autoridad de la casa de estudios superiores.

Cabe recordar que, el Ministerio de Educación aseguró que la rectora Etelvina Medianero de Bonagas presentó formalmente su renuncia el 11 de mayo de 2026 y que esa carta fue posteriormente remitida al Consejo General Universitario mediante una nota oficial.

No obstante, la Unachi emitió comunicados públicos afirmando que la rectora no había presentado su renuncia y calificó como “infundada” cualquier información que indicara lo contrario. Los abogados de la rectora también desacreditaron la supuesta renuncia de Medianero de Bonagas.