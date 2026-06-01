Chagres, Soberanía y Sierra Llorona contarán con 27 nuevos guardaparques

Durante su preparación, los nuevos guardaparques fueron capacitados en control y vigilancia de áreas protegidas, diversidad de ecosistemas, marco legal ambiental, patrullaje, supervivencia en selva, caminatas diurnas y nocturnas, primeros auxilios, rescate en montaña y control de incendios de masa vegetal (Imave).

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) graduó a 27 nuevos guardaparques del Decimocuarto Curso de Formación Básica, quienes se incorporarán a labores de vigilancia y conservación en los parques nacionales Chagres, Soberanía y Sierra Llorona.

La ceremonia de graduación se realizó como parte del proceso de fortalecimiento del personal encargado de la custodia de las áreas protegidas del país, en el marco de la Escuela de Guardaparques, donde los participantes recibieron formación especializada en gestión ambiental y protección de ecosistemas.

Durante su preparación, los nuevos guardaparques fueron capacitados en control y vigilancia de áreas protegidas, diversidad de ecosistemas, marco legal ambiental, patrullaje, supervivencia en selva, caminatas diurnas y nocturnas, primeros auxilios, rescate en montaña y control de incendios de masa vegetal (Imave). También recibieron instrucción en el uso de herramientas tecnológicas como GPS y drones para labores de monitoreo.

La formación contó con el apoyo del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) y del Servicio de Policía Ambiental, Rural y Turística, instituciones que impartieron módulos teóricos y prácticos orientados a fortalecer las capacidades operativas del personal.

Durante el acto, el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, destacó el papel fundamental de los guardaparques como primera línea de defensa de los ecosistemas del país. “Hoy recibimos una nueva generación de guardaparques dedicada a la protección de bosques, ríos y mares. En sus manos descansa una responsabilidad invaluable: resguardar el patrimonio natural de Panamá en áreas como los parques nacionales Chagres, Soberanía y Sierra Llorona”, expresó.

El ministro añadió que, desde el inicio de la actual administración, se ha impulsado el fortalecimiento institucional mediante la capacitación continua del personal ambiental, con el objetivo de garantizar la conservación de la biodiversidad y la gestión eficiente del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap).

Por su parte, el director de la Escuela de Guardaparques, Luis Alfonso Puleio, exhortó a los graduandos a mantener el compromiso y la vocación de servicio en esta nueva etapa profesional, subrayando la importancia de su labor en la protección del patrimonio natural.

En representación de los graduados, Leonardo Bustamante destacó el significado de asumir esta responsabilidad, señalando que ser guardaparque implica convertirse en defensor de la biodiversidad, los recursos hídricos y los ecosistemas del país, con una misión orientada a la conservación para las futuras generaciones.

Con esta nueva promoción, MiAmbiente refuerza la presencia de personal capacitado dentro del Sinap, fortaleciendo las acciones de conservación, vigilancia y manejo sostenible de las áreas protegidas a nivel nacional.