Redistribución de reclusos en cárcel La Joyita provocó fuga masiva; Policía Nacional recaptura a más de 30 reos

De acuerdo con información preliminar, las autoridades desarrollaban un proceso de clasificación y reubicación de internos.

Ciudad de Panamá/Una operación conjunta entre la Policía Nacional y el Ministerio de Gobierno para la redistribución de privados de libertad derivó este lunes en un motín y una fuga masiva de reclusos en el centro penitenciario La Joyita.

De acuerdo con información preliminar, la operación tenía como objetivo la clasificación y reubicación de reclusos como parte de las estrategias de seguridad y control dentro del sistema penitenciario. Sin embargo, la medida provocó disturbios en el penal y, en medio del desorden, más de una decena de privados de libertad lograron escapar.

Las autoridades desplegaron de inmediato un amplio operativo para ubicar y recapturar a los fugados. Hasta el momento, se ha confirmado la recaptura de 34 personas, mientras continúan las labores de búsqueda en los alrededores del centro penitenciario.

La situación ha generado un importante movimiento policial en los predios de La Joyita y La Mega Joya, donde permanecen unidades de seguridad reforzando los controles. Además, se mantiene un intenso despliegue aéreo con helicópteros que sobrevuelan constantemente ambas instalaciones penitenciarias como parte de las acciones de vigilancia y rastreo.

Durante la jornada también se han reportado múltiples detonaciones dentro de La Joyita, aunque las autoridades no han precisado las circunstancias en las que se produjeron ni si están relacionadas con las labores para recuperar el control del penal.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado un balance oficial sobre la cantidad exacta de privados de libertad que lograron evadirse ni sobre posibles heridos durante los disturbios.

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