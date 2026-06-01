Inicia el segundo pago de 120 a los 65, Red de Oportunidades y Ángel Guardián

El Mides detalló que los pagos a través de la Tarjeta Clave Social se realizarán entre el 1 y el 12 de junio.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Gobierno Nacional inició este lunes 1 de junio el segundo pago de 2026 de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada (PTMC), con una inversión de 54 millones de dólares que beneficiará a 185 mil 791 personas en todo el país, informó el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

Los desembolsos corresponden a los programas 120 a los 65, Red de Oportunidades, Ángel Guardián y Bono Alimenticio Nutricional, considerados entre los principales mecanismos de protección social del Estado panameño. En conjunto, estas iniciativas representan una inversión anual cercana a los 220 millones de dólares.

Para este segundo pago del año fueron incorporados 3 mil 175 nuevos beneficiarios, mientras que 4 mil 139 personas fueron excluidas tras los procesos de actualización y verificación de datos. Del total de beneficiarios activos, el 69% corresponde a mujeres y el 30,9% a hombres.

El Mides detalló que los pagos a través de la Tarjeta Clave Social se realizarán entre el 1 y el 12 de junio. Posteriormente, del 15 al 19 de junio, se desarrollarán las jornadas de pago en áreas de difícil acceso para garantizar la cobertura de los programas en las comunidades más apartadas del país.

La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, anunció además una gira nacional que abarcará San Miguelito, Panamá Norte, la ciudad capital y las provincias de Veraguas y Los Santos, con el objetivo de supervisar el desarrollo de los pagos y atender directamente a los beneficiarios.

“Estos programas representan un respaldo fundamental para miles de familias panameñas. Nuestro compromiso es garantizar que los beneficios lleguen de manera oportuna, transparente y segura a quienes más los necesitan, mientras fortalecemos la inclusión y la protección social en todo el país”, señaló la ministra.

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La cartera social destacó que desde julio de 2024 se han incorporado 11 mil 433 personas a los PTMC, lo que ha representado una inversión acumulada de 3,54 millones de dólares destinada a ampliar la cobertura de los programas entre poblaciones en condición de vulnerabilidad.

Como parte de su agenda, la ministra sostendrá reuniones con beneficiarios, autoridades locales y equipos técnicos responsables de la ejecución de los programas. En Veraguas también está prevista la entrega de ayudas sociales a familias de esa provincia y de Herrera como parte de las acciones complementarias impulsadas por el ministerio.

Según el Mides, los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada tienen como objetivo mejorar las condiciones de vida de miles de hogares panameños mediante apoyos económicos vinculados al cumplimiento de compromisos en materia de salud, educación y bienestar social.