Mulino acompaña al primer ministro de Grecia en inauguración de Posidonia 2026

Posidonia se ha consolidado como uno de los mayores puntos de encuentro de la industria marítima internacional, congregando a más de 2 mil expositores.

Ciudad de Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, participó este lunes en la inauguración de la feria marítima internacional Posidonia 2026, considerada uno de los principales eventos del sector naviero a nivel mundial y que se desarrolla del 1 al 5 de junio en Grecia.

La ceremonia inaugural estuvo encabezada por el primer ministro griego, Kyriákos Mitsotákis, junto al mandatario panameño. Posteriormente, ambos líderes inauguraron el pabellón de Panamá en el evento, acompañados por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, autoridades de ambos países y representantes del sector empresarial, quienes realizaron el tradicional corte de cinta.

Durante su recorrido por la exposición, Mulino visitó los estands de empresas vinculadas al sector marítimo y logístico, entre ellas Panama International Logistics & Service Inc., Global Shipping Logistics Company y Kouk Maritime Group.

Posidonia se ha consolidado como uno de los mayores puntos de encuentro de la industria marítima internacional, congregando a más de 2 mil expositores, así como a empresas privadas, entidades gubernamentales, astilleros, armadores y proveedores tecnológicos de distintas partes del mundo.

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La participación panameña cobra especial relevancia debido a la estrecha relación que mantiene el país con Grecia en materia marítima. Los armadores griegos figuran entre los principales usuarios del Registro de Naves de Panamá, una actividad que representa importantes ingresos para la economía nacional y contribuye al posicionamiento del país como potencia marítima global.

Con el objetivo de fortalecer la confianza mutua y atraer nuevas inversiones en áreas estratégicas como la logística, el turismo y el sector marítimo, el presidente Mulino viajó acompañado de una delegación de alto nivel.

Como parte de su agenda oficial, este martes el mandatario participará en una ceremonia en el Monumento del Soldado Desconocido, ubicado en la Plaza Syntagma, donde realizará un saludo protocolar y depositará una ofrenda floral junto al viceministro griego de Asuntos Marítimos y Política Insular, Stefanos Gkikas.

Posteriormente, Mulino sostendrá reuniones oficiales con el primer ministro Kyriákos Mitsotákis, en la Mansión Máximos, y con el presidente de la República Helénica, Konstantínos Tasoúlas, en la Casa Presidencial griega.

Durante el encuentro entre ambos jefes de Estado se prevé la firma de acuerdos de cooperación en materia de turismo y relaciones exteriores. Además, tanto Mulino como Tasoúlas recibirán condecoraciones oficiales como parte de los actos protocolares.

La agenda del mandatario panameño también incluye una reunión con Theodoros Veniamis, presidente de Golden Union Shipping Company S.A. y una de las figuras más influyentes del sector naviero griego. Veniamis ha desempeñado un papel destacado en la industria marítima internacional y anteriormente presidió la Unión de Gremios de Navieros de Grecia.