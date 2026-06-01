Mulino inaugura la Feria Marítima Posidonia 2026 en Atenas para reforzar la bandera panameña

El mandatario encabezó la apertura del estand de Panamá en el Metropolitan Expo de Atenas, con representantes del canal de Panamá, la AMP y el MICI.

Con una agenda que incluye reuniones con el presidente y el primer ministro de Grecia, el mandatario José Raúl Mulino llegó este lunes a Atenas para encabezar la apertura de Posidonia 2026, la feria marítima más importante del mundo, en una gira orientada a fortalecer el posicionamiento de la bandera panameña y atraer inversión griega al sector logístico.

Inauguración de Posidonia 2026

Como primera actividad de su agenda, Mulino inauguró la Feria Marítima Internacional Posidonia 2026 en el Centro de Exposiciones Metropolitan Expo, el evento marítimo más importante del mundo. La feria, que se extiende del 1 al 5 de junio, reúne a más de 2,000 expositores de 138 países, lo que subraya la relevancia estratégica de la presencia panameña en esta cita global.

El mandatario encabezó la apertura del estand de Panamá, en el que participan representantes del Canal de Panamá, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y el Ministerio de Comercio e Industrias (Mici). Tras la inauguración, recorrió pabellones de interés para el país. El objetivo central de la visita es reforzar la confianza en la bandera panameña y abrir nuevas oportunidades de inversión, mediante reuniones con empresarios y autoridades clave para el registro de naves panameñas.

Agenda del martes

Para este martes, el presidente Mulino tiene previsto reunirse con el presidente de la República Helénica, Konstantínos Tasoúlas, y con el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis. La agenda también incluye reuniones bilaterales entre las delegaciones de ambos países para tratar temas de cooperación e inversiones griegas en Panamá en los sectores marítimo y logístico. Asimismo, se realizarán condecoraciones y firmas de convenios en materia de turismo y relaciones exteriores.