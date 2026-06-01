Clima en Panamá: Lluvias y tormentas eléctricas marcarán el inicio de junio

En las condiciones marítimas, para el litoral Caribe se esperan oleajes entre 0.8 y 1.6 metros de altura, con periodos de 7 a 8 segundos. En el litoral Pacífico se prevén olas entre 0.5 y 1.5 metros de altura y periodos de 12 a 19 segundos, por lo que se recomienda moderada precaución.

Ciudad de Panamá/Panamá iniciará este lunes 1 de junio con condiciones atmosféricas inestables en distintos sectores del país, de acuerdo con el pronóstico emitido por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), que prevé lluvias de diversa intensidad tanto en la vertiente del Caribe como del Pacífico.

Para el Caribe, desde Costa Abajo de Colón hasta Bocas del Toro, son probables aguaceros de moderados a fuertes acompañados de actividad eléctrica, condiciones que podrían extenderse durante parte de la mañana.

Para la tarde y las primeras horas de la noche, el Imhpa prevé nuevamente algunos episodios de chubascos aislados en Colón Costa Abajo, mientras que se mantendrán los nublados desde el norte de Veraguas hasta Bocas del Toro.

En la vertiente del Pacífico, durante la mañana se esperan aguaceros en zonas marítimas con probabilidad de incursionar sobre sectores costeros, especialmente en Darién, Panamá Este, la península de Azuero y sectores de Chiriquí. En horas de la tarde se pronostican episodios de aguaceros de ligeros a moderados a lo largo de la vertiente, con probabilidad de que sean ocasionalmente fuertes.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas oscilarán entre 24°C y 28°C en gran parte del territorio nacional, mientras que en áreas montañosas y la cordillera Central se ubicarán entre 14°C y 25°C. Las máximas estarán entre 30°C y 35°C, aunque en la cordillera Central podrían alcanzar hasta 26°C.

Respecto al viento, se mantendrá el predominio de flujo del norte en gran parte del país, con variaciones entre oeste-noroeste y noreste inferiores a los 15 kilómetros por hora. No obstante, durante la tarde se prevé el ingreso de viento del suroeste en el sur de Darién y la franja del Pacífico occidental, con velocidades menores a 10 kilómetros por hora.

En las condiciones marítimas, para el litoral Caribe se esperan oleajes entre 0.8 y 1.6 metros de altura, con periodos de 7 a 8 segundos. En el litoral Pacífico se prevén olas entre 0.5 y 1.5 metros de altura y periodos de 12 a 19 segundos, por lo que se recomienda moderada precaución.

El Imhpa informó que los índices máximos de radiación UV-B se mantendrán entre moderados y altos en todo el país.

Se mantiene un aviso de vigilancia por aumento de oleajes en el Pacífico.

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