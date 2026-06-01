Estados Unidos e Irán se atacan mutuamente pese al alto el fuego

Las autoridades iraníes plantean abordar el tema nuclear en una segunda etapa, siempre que se alcance un acuerdo con Washington y se levanten las sanciones económicas impuestas al país.

Estados Unidos e Irán anunciaron este lunes una serie de ataques recíprocos, en un nuevo golpe al alto el fuego mientras se tambalean las negociaciones para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

Medios estadounidenses informaron durante el fin de semana sobre nuevas exigencias de Washington a Teherán, lo que enfrió las expectativas de un acuerdo inminente que había sido alimentado por declaraciones del presidente Donald Trump.

Mientras tanto, Israel continúa ampliando su ofensiva en Líbano, y el ejército estadounidense informó que llevó a cabo una nueva ola de ataques "defensivos" en el sur de Irán durante el sábado y el domingo. Se trata de la tercera operación de este tipo en poco más de una semana.

Los bombardeos tuvieron como objetivo sistemas de radar y centros de control de drones en la ciudad de Goruk y en la isla de Qeshm, ubicada en el estratégico estrecho de Ormuz, según informó en la red social X el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM).

De acuerdo con el organismo militar, las operaciones fueron ejecutadas "en respuesta a las acciones agresivas de Irán", luego de que un dron estadounidense MQ-1 fuera derribado mientras operaba en aguas internacionales.

Sin embargo, el portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, acusó a Washington de incumplir la tregua.

"Estados Unidos también está violando el alto el fuego, incluso esta mañana", declaró.

Por su parte, los Guardianes de la Revolución de Irán anunciaron que atacaron una base utilizada por las fuerzas estadounidenses para realizar bombardeos contra territorio iraní.

El comunicado, difundido por medios estatales, no precisó la ubicación de la instalación militar. No obstante, el ejército de Kuwait informó que sus sistemas de defensa aérea interceptaron misiles y drones "hostiles", atribuyendo los ataques a Irán.

Posteriormente, el Ministerio de Exteriores kuwaití señaló que "considera a Irán plenamente responsable de estos ataques abyectos".

Más firmeza en las negociaciones

La guerra estalló el 28 de febrero tras una ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos contra Irán. Desde entonces, el conflicto ha provocado miles de muertes y ha generado fuertes repercusiones en la economía mundial, especialmente por el incremento de los precios del petróleo.

En los últimos días parecía posible alcanzar un acuerdo entre Washington y Teherán. Sin embargo, el diario The New York Times informó que la administración Trump endureció su propuesta de negociación.

Según el portal Axios, el mandatario estadounidense pidió una postura más firme a su equipo negociador. Su objetivo sigue siendo poner fin al programa nuclear iraní y garantizar la reapertura del estrecho de Ormuz.

La cadena CBS reportó que la nueva propuesta estadounidense contempla:

Una extensión del alto el fuego por 60 días.

La reapertura del estrecho de Ormuz.

Un marco para retomar las negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

Pese a ello, el portavoz iraní aseguró que "no se ha llevado a cabo ninguna negociación sobre los detalles del expediente nuclear" y afirmó que la prioridad actual de Teherán es poner fin a la guerra.

Irán sostiene que su programa nuclear tiene fines exclusivamente civiles y rechaza las acusaciones de que busca desarrollar armas atómicas, pese a las sospechas expresadas por Estados Unidos y otros países occidentales.

Las autoridades iraníes plantean abordar el tema nuclear en una segunda etapa, siempre que se alcance un acuerdo con Washington y se levanten las sanciones económicas impuestas al país.

El factor Líbano

Trump insistió el domingo, a través de Truth Social, en que el proyecto de acuerdo "estipula muy claramente que Irán no tendrá un arma nuclear".

No obstante, Teherán sostiene que cualquier entendimiento debe incluir el fin de las hostilidades en Líbano, donde Israel mantiene una ofensiva contra el movimiento chiita Hezbolá, aliado de Irán.

"Insistimos en que un alto el fuego en Líbano es una condición esencial para cualquier acuerdo destinado a poner fin a la guerra", declaró el portavoz de la cancillería iraní.

Mientras continúan las negociaciones diplomáticas, el ejército israelí prosigue su avance en el sur del Líbano con nuevos bombardeos, mientras Hezbolá mantiene ataques contra el norte de Israel, a pesar de la tregua vigente desde el 17 de abril.

En medio de la escalada, el presidente libanés, Joseph Aoun, afirmó este lunes en X que su país enfrenta una "agresión feroz y condenable" por parte de Israel.