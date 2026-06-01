Apagón del lunes: la primera falla duró 7 minutos, la segunda dejó sin luz a sectores del país por más de tres horas; ASEP investiga

La administradora de la ASEP, Selmar Rodríguez, explicó que el apagón del lunes respondió a dos fallas sin relación entre sí: una en la mañana por la salida de una unidad generadora, y otra en la tarde por la caída de una línea de transmisión de alta tensión. El sistema se restableció completamente a las 7:15 de la noche.

La Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP) aguarda el informe oficial del Centro Nacional de Despacho para iniciar formalmente las investigaciones que determinen los responsables del apagón registrado el lunes en varios sectores del país, informó la administradora de la entidad, Zelmar Rodríguez.

Según explicó Rodríguez, el apagón del lunes obedeció a dos eventos independientes que no guardan relación entre sí.

Primer evento — mañana

La primera falla ocurrió en horas de la mañana, cuando una unidad de una planta generadora se disparó de manera repentina. Rodríguez explicó que cuando esto sucede, el sistema interconectado detecta un desbalance y activa automáticamente sus mecanismos de protección. "Es como cuando se te disparan los breakers en tu casa y tienes que ir a la cajilla a volverlos a levantar". El sistema se restableció en siete minutos.

Segundo evento — 3:59 p.m.

La segunda falla, que generó mayor impacto y duración, ocurrió a las 3:59 de la tarde cuando una línea de transmisión de 230 kV cayó sobre una de 115 kV, activando nuevamente los mecanismos automáticos de protección. Por tratarse de una línea de alta tensión, el restablecimiento tomó considerablemente más tiempo. El sistema fue recuperado de forma progresiva en distintas zonas del país hasta quedar al 100% a las 7:15 de la noche.

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Investigación y sanciones

Una vez recibido el informe oficial, la ASEP iniciará sus investigaciones para establecer si las empresas involucradas cumplieron con todos los procesos que la norma establece ante este tipo de eventos, y aplicará las sanciones que correspondan. Rodríguez aclaró que el objetivo del ente regulador no es sancionar por sancionar, sino lograr que las empresas mejoren la calidad del servicio.

Los usuarios que hayan sufrido daños a raíz del apagón pueden presentar sus reclamos primero ante la empresa distribuidora, y de no recibir respuesta satisfactoria, acudir directamente a la ASEP.

ASEP regula plataformas piratas de IPTV, no servicios de streaming autorizados

Rodríguez precisó que el refuerzo en los controles sobre servicios de televisión por Internet no afecta a plataformas legales como Netflix, Disney+ u otros servicios de streaming autorizados, sino que apunta exclusivamente al uso ilegal de tecnología IPTV.

Señaló que la resolución recientemente emitida actualiza una norma del 2011, cuando el mismo tipo de uso ilegal se realizaba a través de señal satelital. "La tecnología no es el problema; el problema es el uso ilegal de esa tecnología", subrayó.

Según la funcionaria, este tipo de plataformas piratas vulnera el derecho de autor y deja a los usuarios sin ningún tipo de protección, al no tratarse de servicios ofrecidos por concesionarios legalmente acreditados en el país. La ASEP busca con esta medida ordenar un mercado que opera al margen de la regulación vigente.