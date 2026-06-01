ADIMAQ celebra una gala por los 10 años de la asociación: Una Década Construyendo el Futuro de Panamá

En el marco de esta celebración, ADIMAQ también presenta una de las transformaciones más importantes en la historia de su principal plataforma de recaudación de fondos. Tras nueve exitosas ediciones bajo un formato tradicional, el gremio anuncia oficialmente el lanzamiento de Expomaquina: The Outdoor Experience , una evolución estratégica que redefine la experiencia ferial de la industria.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Asociación de Distribuidores de Maquinarias (ADIMAQ) conmemora su décimo aniversario reafirmando su compromiso con el desarrollo económico de Panamá y consolidando una trayectoria marcada por la defensa de la transparencia, la libre competencia y el fortalecimiento del sector de maquinaria pesada en el país.

Fundada a inicios de 2015 por un grupo de empresarios visionarios integrado por Don Arturo Melo Sarasqueta, Guillermo Elías Quijano, Ricardo Cardoze y Augusto Boyd, ADIMAQ nació como respuesta a la necesidad de unir a la industria, proteger las inversiones del sector y promover condiciones de mercado más justas y transparentes. Lo que comenzó como una iniciativa impulsada por un reducido grupo de líderes empresariales, se ha convertido hoy en un gremio sólido y representativo que reúne a las principales empresas distribuidoras de maquinaria del país.

Durante estos diez años, la asociación ha desempeñado un papel determinante en el fortalecimiento de sectores estratégicos para la economía nacional, incluyendo la construcción, la logística, la agricultura, el comercio marítimo, la energía y el desarrollo de infraestructura. Más que acompañar el crecimiento de Panamá, ADIMAQ ha contribuido activamente a construirlo, impulsando iniciativas que han favorecido un entorno de negocios más competitivo y sostenible.

Entre sus principales aportes destaca su labor permanente en favor de la transparencia legal y la libre competencia. El gremio ha mantenido una participación activa ante la Dirección General de Contrataciones Públicas para promover procesos de licitación más abiertos y equitativos, contribuyendo a la eliminación de mecanismos que limitaban la participación de distintos actores del mercado. Asimismo, ha trabajado en coordinación con la Dirección General de Aduanas para fortalecer la regulación relacionada con las subastas de maquinaria no nacionalizada, protegiendo al sector frente a prácticas que afectaban la competencia leal.

El impacto de ADIMAQ trasciende el ámbito empresarial. Actualmente, las compañías que forman parte del gremio generan cerca de 5,000 empleos directos y contribuyen al bienestar de más de 12,000 familias panameñas. Esta influencia económica se complementa con una visión de responsabilidad social enfocada en el desarrollo del talento nacional. A través del programa ADIMAQ Impulsa Talentos, desarrollado en alianza con el Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE), la asociación promueve la formación técnica especializada y facilita oportunidades de capacitación, plazas de empleo y practicas dentro de las empresas, fortaleciendo así el futuro profesional de nuevas generaciones y apoyando a los sectores vulnerables.

En el marco de esta celebración, ADIMAQ también presenta una de las transformaciones más importantes en la historia de su principal plataforma de recaudación de fondos. Tras nueve exitosas ediciones bajo un formato tradicional, el gremio anuncia oficialmente el lanzamiento de Expomaquina: The Outdoor Experience, una evolución estratégica que redefine la experiencia ferial de la industria.

La nueva edición de Expomaquina se trasladará a Metro Park, donde contará con más de cuatro hectáreas de exhibición al aire libre. Este innovador formato permitirá realizar demostraciones de maquinaria en condiciones reales de operación, brindando a compradores, inversionistas y tomadores de decisiones una experiencia más dinámica, interactiva y orientada a acelerar procesos de evaluación y compra.

Programada del 25 al 28 de febrero de 2027, Expomaquina: The Outdoor Experience contará además con el respaldo de entidades bancarias que ofrecerán condiciones especiales de financiamiento durante los cuatro días del evento, fortaleciendo aún más su propuesta de valor para el mercado.

Al cumplir diez años de historia, ADIMAQ inicia una nueva etapa de madurez institucional respaldada por su Visión 2030, una hoja de ruta que apuesta por la influencia de alto impacto, la generación de oportunidades de crecimiento y el impulso de iniciativas sostenibles. Con una mirada puesta en el futuro, la asociación continúa consolidándose como un referente del sector y como un aliado estratégico para el desarrollo económico y productivo de Panamá.