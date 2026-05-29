Panamá inaugura el primer Museo de las Ilusiones de Latinoamérica

Está ubicado de forma permanente en la planta baja del PH The Sands en la Avenida Balboa

Ciudad de Panamá, Panamá/El entretenimiento en la Ciudad de Panamá toma un giro fascinante con la apertura del Museo de las Ilusiones Panamá, pionero en Latinoamérica y llevado a la realidad gracias a la visión del inversionista panameño Carlos García Paredes.

Ubicado de forma permanente en la planta baja del PH The Sands en la Avenida Balboa, este espacio se une a los museos de entretenimiento de la capital, aportando un gran valor a la oferta cultural y de diversión tanto para locales como extranjeros.

Con 650 m² de exhibición, el Museo de las Ilusiones Panamá ofrece a grandes y chicos más de 50 atracciones con sorprendentes efectos de ilusión óptica para vivir experiencias sin precedentes. Comprometido con la inclusión, está totalmente acondicionado para personas con discapacidad o movilidad reducida.

¡Visítanos ya y descubre cómo cada rincón desafía todos tus sentidos! ¡Te esperamos!