Panamá inaugura el primer Museo de las Ilusiones de Latinoamérica
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Está ubicado de forma permanente en la planta baja del PH The Sands en la Avenida Balboa
Ciudad de Panamá, Panamá/El entretenimiento en la Ciudad de Panamá toma un giro fascinante con la apertura del Museo de las Ilusiones Panamá, pionero en Latinoamérica y llevado a la realidad gracias a la visión del inversionista panameño Carlos García Paredes.
Ubicado de forma permanente en la planta baja del PH The Sands en la Avenida Balboa, este espacio se une a los museos de entretenimiento de la capital, aportando un gran valor a la oferta cultural y de diversión tanto para locales como extranjeros.
Con 650 m² de exhibición, el Museo de las Ilusiones Panamá ofrece a grandes y chicos más de 50 atracciones con sorprendentes efectos de ilusión óptica para vivir experiencias sin precedentes. Comprometido con la inclusión, está totalmente acondicionado para personas con discapacidad o movilidad reducida.
¡Visítanos ya y descubre cómo cada rincón desafía todos tus sentidos! ¡Te esperamos!