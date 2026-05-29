Luis Oliva, exdirector de la AIG, aprehendido en una playa por supuesto enriquecimiento injustificado

El exfuncionario, quien mantenía medida cautelar de reporte periódico por el caso de la plataforma LISTO, utilizada para el pago del Vale Digital, el PASE-U y ahora es aprehendido por otra causa.

Luis Oliva, exdirector de la Autoridad para la Innovación Gubernamental (AIG), fue aprehendido en una playa del país por su supuesta vinculación con el delito de enriquecimiento injustificado en perjuicio del Estado, informaron las fuentes judiciales.

Oliva se desempeñó como director de la AIG durante el período 2019-2024, bajo la administración del expresidente Laurentino Cortizo.

El exfuncionario mantenía una medida cautelar de reporte periódico en el marco del caso relacionado con la plataforma LISTO, sistema utilizado para el procesamiento de pagos del Vale Digital, el PASE-U y las becas universales.

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Próximos pasos judiciales

Tras su aprehensión, Oliva será llevado ante las autoridades competentes y posteriormente presentado ante un juez de garantías, quien deberá resolver si legaliza o no la aprehensión. En esa audiencia, el Ministerio Público solicitará la imputación de cargos y se definirán las nuevas medidas cautelares que regirán el proceso.