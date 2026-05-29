Facultad de Derecho de la Unachi exige renuncia de rectora y cinco vicerrectores

Los docentes consideran que, para garantizar la estabilidad académica, financiera y emocional de la comunidad universitaria, es necesario que la renuncia de la rectora sea efectiva y que los cinco vicerrectores sean separados de sus cargos.

Luego de una reunión de más de dos horas, la Junta de Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) aprobó de forma casi unánime una resolución histórica en la que rechaza la decisión del Consejo General Universitario (CGU) del 27 de mayo de 2026, que se negó a admitir la renuncia presentada por la rectora Etelvina Medianero de Bonaga.

Según la resolución, el CGU extralimitó las facultades que le confieren la ley y el estatuto universitario al rechazar esa dimisión. Los docentes consideran que, para garantizar la estabilidad académica, financiera y emocional de la comunidad universitaria, es necesario que la renuncia de la rectora sea efectiva y que los cinco vicerrectores sean separados de sus cargos.

Víctor Amílcar Fuentes, docente de la Facultad de Derecho, señaló que la salida de las autoridades actuales debe ir acompañada de una reestructuración administrativa y financiera de la universidad, con miras a convocar elecciones en un plazo no mayor a tres meses para elegir nuevas autoridades de forma democrática.

Advirtieron que no es posible iniciar mesas de diálogo con las autoridades actuales, en medio de señalamientos sobre malas gestiones que han afectado la imagen de la institución. En ese sentido, indicaron que cualquier negociación con el MEF debe realizarse con un equipo directivo renovado.

"Un momento histórico"

Docentes que participaron en la reunión calificaron la resolución como "un momento histórico" para la Facultad de Derecho, destacando que la decisión fue tomada de forma democrática y que refleja la posición de una mayoría que ha permanecido en silencio ante la crisis institucional.

Subrayaron además que, pese a los problemas generados por la administración actual, la Unachi cuenta con docentes competentes y preparados, y que la responsabilidad de la crisis recae en un grupo minoritario que no representa a la comunidad universitaria en su conjunto.

La resolución fue emitida en la Ciudad Universitaria el 29 de mayo de 2026 y será comunicada a la Fiscalía de la República.

Información de Demetrio Ábrego